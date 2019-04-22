Настасья Самбурская обошла Ольгу Бузову в престижности полученных наград





Настасья Самбурская и Ольга Бузова никогда не были открытыми соперницами, но первая всё же обошла ведущую «Дома-2» в престижности полученных наград. Несмотря на то, что звезда телестройки стала одной из самых популярных представительниц российского шоубизнеса и завоевала расположение миллионов слушателей, хейтеры считают, что Самбурская «утёрла ей нос».Когда актриса решила запеть, она открыто призналась, что они с Ольгой Бузовой обе не умеют петь, но, в отличие от ведущей «Дома-2», она хотя бы не скрывает отсутствие таланта под фонограммой. Несмотря на такое признание, престижная награда «Прорыв года» доказывает, что Самбурская всё же превзошла Бузову в вокальных способностях, считают пользователи Сети.