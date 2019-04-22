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Настасья Самбурская обошла Ольгу Бузову в престижности полученных наград

Актриса и ведущая Настасья Самбурская обошла певицу Ольгу Бузову в престижности полученных наград. Оказалось, что не так давно артистка получила награду «Прорыв года» на церемонии «Шансон года».

Настасья Самбурская обошла Ольгу Бузову в престижности полученных наград


Настасья Самбурская и Ольга Бузова никогда не были открытыми соперницами, но первая всё же обошла ведущую «Дома-2» в престижности полученных наград. Несмотря на то, что звезда телестройки стала одной из самых популярных представительниц российского шоубизнеса и завоевала расположение миллионов слушателей, хейтеры считают, что Самбурская «утёрла ей нос».

Настасья Самбурская обошла Ольгу Бузову в престижности полученных наград


Когда актриса решила запеть, она открыто призналась, что они с Ольгой Бузовой обе не умеют петь, но, в отличие от ведущей «Дома-2», она хотя бы не скрывает отсутствие таланта под фонограммой. Несмотря на такое признание, престижная награда «Прорыв года» доказывает, что Самбурская всё же превзошла Бузову в вокальных способностях, считают пользователи Сети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:56

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