8 сезон «Игры престолов» - когда, где и во сколько?

Где смотреть 1 серию 8 сезона «Игры престолов»

График выхода «Игры престолов»

1 серия — 15 апреля



2 серия — 22 апреля



3 серия — 29 апреля



4 серия — 6 мая.



5 серия — 13 мая.



6 серия — 20 мая.



Почему все так ждут заключительный сезон?





Премьера “пилотной” серии 8 сезона была запланирована на 14 апреля 2019 года. На территории Российской Федерации она была доступна только 15 апреля, в 4 часа ночи по московскому времени, исходя из информации с сервиса «Amediateka», который является официальным представителем канала «NBO» в России.Официально посмотреть «Игру престолов» можно будет именно на этом портале. Цена за просмотр первой серии составляет 599 рублей. Она, к слову, уже доступна для просмотра на сайте.Даты, на которые назначена премьера всех 6 серий, также, уже известны: 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая.В России они появятся в следующие числа:8 сезон — финальный для популярной саги «Игра престолов». В нём станут известны ответы на ранее неразгаданные вопросы, а также выяснены основные сюжетные недосказанности.Главной интригой 8 сезона станет линия Джона Сноу и Дайенерис Таргариен. Напомним, что по сюжету эта парочка может являться родственникам, но, не смотря на это, всем стало очевидно, что между ними что-то есть. Эта история может стать ключевым фактором в том, кто займёт место на престоле семи королевств.Ещё за некоторое время до официальной премьеры последнего сезона «Игры престолов» на YouTube появились вырезки из заключительной части. Спойлеров было более чем достаточно чтобы фанаты взбунтовались против автора ролика. Скандал был очень громкий, но администрация сервиса лично принесла свои извинения и стала более тщательно относиться к модерации подобного контента.Помимо всего этого, интерес к саге возрастает в геометрической прогрессии благодаря многочисленным обсуждениям и отсылкам к сериалу в реальной жизни. В качестве недавнего примера: Российская футбольная команда «Арсенал» подписала новый контракт с вратарем и отметила это соглашение фотосессией в стиле «Игры престолов».