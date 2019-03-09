Виктория Боня хвастается дорогими вещами, которые не носит
Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня хвастается в Сети дорогими вещами, которые даже не носит. Поклонники раскритиковали знаменитость, отметив, что она уже не знает, чем бы ещё привлечь к себе внимание публики.
Виктория Боня в последнее время старается не утратить интерес фанатов к себе, а потому начала не только делиться с ними секретами красоты, но и решила вызвать зависть подписчиков. На днях знаменитость перебрала свой гардероб и похвасталась дорогими вещами, которые она порой даже не успевает носить.
Так, например, Боня продемонстрировала фолловерам юбку за 600 тысяч рублей, за что и была высмеяна. Пользователи Сети критикуют подобное поведение звезды, называя его обычным хвастовством и попыткой казаться «дороже», чем она есть на самом деле.
Виктория Боня в последнее время старается не утратить интерес фанатов к себе, а потому начала не только делиться с ними секретами красоты, но и решила вызвать зависть подписчиков. На днях знаменитость перебрала свой гардероб и похвасталась дорогими вещами, которые она порой даже не успевает носить.
Так, например, Боня продемонстрировала фолловерам юбку за 600 тысяч рублей, за что и была высмеяна. Пользователи Сети критикуют подобное поведение звезды, называя его обычным хвастовством и попыткой казаться «дороже», чем она есть на самом деле.