Виктория Боня хвастается дорогими вещами, которые не носит





Виктория Боня в последнее время старается не утратить интерес фанатов к себе, а потому начала не только делиться с ними секретами красоты, но и решила вызвать зависть подписчиков. На днях знаменитость перебрала свой гардероб и похвасталась дорогими вещами, которые она порой даже не успевает носить.Так, например, Боня продемонстрировала фолловерам юбку за 600 тысяч рублей, за что и была высмеяна. Пользователи Сети критикуют подобное поведение звезды, называя его обычным хвастовством и попыткой казаться «дороже», чем она есть на самом деле.