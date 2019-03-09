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Виктория Боня хвастается дорогими вещами, которые не носит

Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня хвастается в Сети дорогими вещами, которые даже не носит. Поклонники раскритиковали знаменитость, отметив, что она уже не знает, чем бы ещё привлечь к себе внимание публики.

Виктория Боня хвастается дорогими вещами, которые не носит


Виктория Боня в последнее время старается не утратить интерес фанатов к себе, а потому начала не только делиться с ними секретами красоты, но и решила вызвать зависть подписчиков. На днях знаменитость перебрала свой гардероб и похвасталась дорогими вещами, которые она порой даже не успевает носить.

Виктория Боня хвастается дорогими вещами, которые не носит


Так, например, Боня продемонстрировала фолловерам юбку за 600 тысяч рублей, за что и была высмеяна. Пользователи Сети критикуют подобное поведение звезды, называя его обычным хвастовством и попыткой казаться «дороже», чем она есть на самом деле.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:05

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