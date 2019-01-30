Звезда "Дома-2" Настя Толстыхина заявила, что родила сына от солиста группы "Корни"





Девушка сообщила о том, что отцом её ребёнка является певец из группы "Корни" Александр Бердников.Анастасия хочет отсудить у парня 7 миллионов рублей для того, чтобы приобрести жильё себе и их совместному малышу.По словам девушки, её сыну уже 10 лет, но заявила о данном факте она совсем недавно. Причём сделала это она громко в программе "На самом деле".Александр Бердников в настоящее время находится в браке, и эта новость шокировала семейство. Он не отрицает, что состоял в отношениях с бывшей участницей "Дома-2", но это было давно, до свадьбы с его нынешней женой. Мужчина просит показать ему ДНК-тест, но Толстыхина отказывается сдавать анализы.Настя заявила, что сдаст анализ ДНК только по принуждению суда, ведь сама процедура, по её мнению, унизительна.Толстихина прошла детектор лжи, который подтвердил, что сын не является ребёнком Бердникова, но ясно, что это не конец истории, и настоящая развязка ещё впереди.