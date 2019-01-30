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Звезда "Дома-2" Настя Толстыхина заявила, что родила сына от солиста группы "Корни"

Бывшая участница "Дома-2" Настя Толстыхина шокировала своих подписчиков в Instagram новостью.

Девушка сообщила о том, что отцом её ребёнка является певец из группы "Корни" Александр Бердников.

Звезда "Дома-2" Настя Толстыхина заявила, что родила сына от солиста группы "Корни"

Анастасия хочет отсудить у парня 7 миллионов рублей для того, чтобы приобрести жильё себе и их совместному малышу.

По словам девушки, её сыну уже 10 лет, но заявила о данном факте она совсем недавно. Причём сделала это она громко в программе "На самом деле".

Александр Бердников в настоящее время находится в браке, и эта новость шокировала семейство. Он не отрицает, что состоял в отношениях с бывшей участницей "Дома-2", но это было давно, до свадьбы с его нынешней женой. Мужчина просит показать ему ДНК-тест, но Толстыхина отказывается сдавать анализы.

Настя заявила, что сдаст анализ ДНК только по принуждению суда, ведь сама процедура, по её мнению, унизительна.

Звезда "Дома-2" Настя Толстыхина заявила, что родила сына от солиста группы "Корни"

Толстихина прошла детектор лжи, который подтвердил, что сын не является ребёнком Бердникова, но ясно, что это не конец истории, и настоящая развязка ещё впереди.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:29

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