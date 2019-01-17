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Майли Сайрус опровергла слухи о своей беременности

Знаменитая американская исполнительница и актриса Майли Сайрус в своем блоге Twitter опровергла слухи о своей беременности. Она обратилась к читателям с просьбой не лезть в ее отношения.

Майли Сайрус опровергла слухи о своей беременности

Не так давно в СМИ стала распространяться информация о том, что Майли Сайрус ждет ребенка. Но она достаточно быстро отреагировала на данную заметку и решила поставить жирную точку в этом вопросе. Под постом в социальной сети Twitter она написала, что не беременна, но ей приятно, что поклонники сильно радуются за их пару. Тем не менее звезда хочет, чтобы все оставили ее в покое, и не лезли в частную жизнь.

В конце прошлого года Майли Сайрус и ее бой-френд Лиам Хемсворт тайно сыграли свадьбу. А их знакомство состоялось почти 10 лет назад, когда оба принимали участие в съемках фильма «Последняя песня».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:56

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