Наргиз Закирова осталась недовольна номером гостиницы во Владимире

Наргиз Закирова призналась, что смогла рассмотреть обстановку своего номера в гостинице только утром, поскольку после концерта и ужина сразу легла в постель. Утром она увидела, что ее собаки жуют использованные презервативы, а этикетки от них разбросаны по всему полу. Также артистка рассказала, что на паласе обнаружила следы от утюга и выбоины на двери.