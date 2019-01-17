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Наргиз Закирова осталась недовольна номером гостиницы во Владимире

Знаменитая певица Наргиз Закирова поделилась со своими подписчиками в Instagram неприятными впечатлениями о номере в гостинице города Владимир. Администрация отеля принесла знаменитой постоялице извинения.
Наргиз Закирова осталась недовольна номером гостиницы во Владимире
Наргиз Закирова призналась, что смогла рассмотреть обстановку своего номера в гостинице только утром, поскольку после концерта и ужина сразу легла в постель. Утром она увидела, что ее собаки жуют использованные презервативы, а этикетки от них разбросаны по всему полу. Также артистка рассказала, что на паласе обнаружила следы от утюга и выбоины на двери.
Наргиз Закирова осталась недовольна номером гостиницы во Владимире

Наргиз Закирова сделала предположение, что такой беспорядок допустил обслуживающий персонал, а именно горничная. Руководство владимирского отеля поспешило извиниться перед гостьей. Сотрудники заверили ее, что данная ситуация случилась впервые.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:38

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