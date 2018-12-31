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Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую в Instagram из-за новогодней елки

Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую в Instagram. Музыкальный продюсер опубликовала снимок, где видно как она готовится к главному празднику страны. Некоторые фанаты остались недовольны наряженной игрушками новогодней елкой.

Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую в Instagram из-за новогодней елки

Яна Рудковская очень любит демонстрировать окружающим, как проходит ее жизнь и делиться соответствующими постами в личном блоге Instagram. Недавно знаменитость опубликовала новый кадр, где она позирует в пижаме от Louis Vuitton на фоне красивой пышной зеленой красавицы, украшенной игрушками и шарами.

Новогоднее настроение Яны Рудковской разделили не все фанаты. Некоторым показалось, что звезда слишком обильно нарядила елку, отчего та даже согнулась: "Столько игрушек много, шаров. Саму ёлку почти не видно", "Кучей смотрится", "Аж согнулась", "Там же миллион игрушек", "Уже опустила уши Ваша елка до нового года засохнет совсем.", "Какая то елка странная...вроде красиво...но так грузит".

Подписчики также остались недовольны, что Яна Рудковская не может жить без "люксовых" вещей: "Один LV , елку не видно ! Вы что демонстрируете ? Елку или любимый бренд или все подряд", "А бумагой тоже от LV подтираетесь?", "Не видно бренд на игрушках и елку не видно, потому что главное "Г" здесь VL", "У вас не ёлочка а гора игрушек и одни понты понты и все пипец".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:52

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