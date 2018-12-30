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От Даны Борисовой спешно отписались 7000 фолловеров

Известная российская телеведущая Дана Борисова не так давно стала жертвой мошенников – ее аккаунт в социальной сети Instagram взломали. А с хозяйки потребовали 500$ за восстановление.

От Даны Борисовой спешно отписались 7000 фолловеров

Дана Борисова призналась, что если не восстановит страничку в Instagram, то может потерять возможность зарабатывать с помощью рекламы, а это существенно ударит по ее кошельку. По словам ведущей, у хакеров получилось взломать ее аккаунт из-за того, что она решила нажать на неизвестную ссылку. В этот момент мошенники получили доступ к ее данным. Через какое-то время неизвестные стали публиковать посты со снимками мужчин турецкого происхождения, и подписи к ним были на турецком языке.
От Даны Борисовой спешно отписались 7000 фолловеров

Взлом аккаунта Даны Борисовой повлиял на количество ее подписчиков, они стали отписываться от знаменитости. В общей сложности их стало меньше на 7000. Сама же хозяйка страницы заявила, что находится в поисках толковых мастеров, которые помогут ей все восстановить. Этот хакерский взлом знаменитость сравнила с немецкой оккупацией, назвав ее турецкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 04:00

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