От Даны Борисовой спешно отписались 7000 фолловеров





Дана Борисова призналась, что если не восстановит страничку в Instagram, то может потерять возможность зарабатывать с помощью рекламы, а это существенно ударит по ее кошельку. По словам ведущей, у хакеров получилось взломать ее аккаунт из-за того, что она решила нажать на неизвестную ссылку. В этот момент мошенники получили доступ к ее данным. Через какое-то время неизвестные стали публиковать посты со снимками мужчин турецкого происхождения, и подписи к ним были на турецком языке.Взлом аккаунта Даны Борисовой повлиял на количество ее подписчиков, они стали отписываться от знаменитости. В общей сложности их стало меньше на 7000. Сама же хозяйка страницы заявила, что находится в поисках толковых мастеров, которые помогут ей все восстановить. Этот хакерский взлом знаменитость сравнила с немецкой оккупацией, назвав ее турецкой.