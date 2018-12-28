На Ольгу Бузову и Николая Баскова подадут в суд за махинацию





Певец и певица были рекламными лицами скандально известные компании "Кэшбери".А теперь на девушку хотят завести уголовное дело и привлечь и ответственности за мошенничество. Инвалид I группы Дмитрий Р. намерен подать на артистов в суд, ибо он в фирму "Кэшбери" вложил почти 900 тысяч рублей.Как известно, компания была банальной финансовой пирамидой.Инвалид убеждён, что компенсировать финансовые потери ему должен именно Николай Басков, потому что, посмотрев конкретно его рекламу, Дмитрий решился вложить собственные средства в "Кэшбери".Также продвигала всё и ведущая "Дома-2". Однако представители Бузовой уже сказали, что ни Ольга, ни Николай не совершали ничего уголовнонаказуемого и противозаконного.