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На Ольгу Бузову и Николая Баскова подадут в суд за махинацию

Мы уже сообщали, что популярные артисты нашего шоу-бизнеса Ольга Бузова и Николай Басков попали в неприятную историю.

Певец и певица были рекламными лицами скандально известные компании "Кэшбери".

На Ольгу Бузову и Николая Баскова подадут в суд за махинацию

А теперь на девушку хотят завести уголовное дело и привлечь и ответственности за мошенничество. Инвалид I группы Дмитрий Р. намерен подать на артистов в суд, ибо он в фирму "Кэшбери" вложил почти 900 тысяч рублей.

Как известно, компания была банальной финансовой пирамидой.

На Ольгу Бузову и Николая Баскова подадут в суд за махинацию

Инвалид убеждён, что компенсировать финансовые потери ему должен именно Николай Басков, потому что, посмотрев конкретно его рекламу, Дмитрий решился вложить собственные средства в "Кэшбери".

Также продвигала всё и ведущая "Дома-2". Однако представители Бузовой уже сказали, что ни Ольга, ни Николай не совершали ничего уголовнонаказуемого и противозаконного.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:17

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