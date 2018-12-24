Долгожданный концерт Аллы Пугачёвой начинается со скандала

Алла Пугачёва после почти восьмилетнего перерыва всё же решилась на юбилейный концерт. Он запланирован на середину апреля будущего года, и на днях началась он-лайн продажа билетов на долгожданное поклонниками мероприятие. Как и происходит зачастую с концертами мегазвёзд, концерт с самого начала уже преследуют скандалы.Поклонники артистки с самого начала жаловались на высокую стоимость билетов (от 2,5 до 70 тыс. руб.), а теперь многие и вовсе не смогут себе позволить такую покупку. Перекупщики, активизировавшиеся после начала продаж, подняли цены до «космических» 150 тысяч за билет. Нечистые на руку дельцы предлагают билеты даже под постами Пугачёвой в социальных сетях, поклонники просто в шоке от подобной наглости и беспринципности.Кроме того, на сайте кремлёвского дворца во время он-лайн продажи билетов на концерт Пугачёвой произошёл какой-то сбой, из-за которого многие не смогут вернуть потраченные средства. Таким образом, для многих поклонников долгожданное выступление Примадонны оказалось недоступным удовольствием, омрачённое потраченными нервами и испорченным настроением.