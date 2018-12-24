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Долгожданный концерт Аллы Пугачёвой начинается со скандала

Долгожданный концерт Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой с началом продажи билетов уже омрачён скандалом. Поклонники отмечают, цены и так были высокими, а из-за сбоев на сайте кремлёвского дворца и чрезвычайной активности перекупщиков, приобрести для многих их стало практически нереально.

Долгожданный концерт Аллы Пугачёвой начинается со скандала

Алла Пугачёва после почти восьмилетнего перерыва всё же решилась на юбилейный концерт. Он запланирован на середину апреля будущего года, и на днях началась он-лайн продажа билетов на долгожданное поклонниками мероприятие. Как и происходит зачастую с концертами мегазвёзд, концерт с самого начала уже преследуют скандалы.

Поклонники артистки с самого начала жаловались на высокую стоимость билетов (от 2,5 до 70 тыс. руб.), а теперь многие и вовсе не смогут себе позволить такую покупку. Перекупщики, активизировавшиеся после начала продаж, подняли цены до «космических» 150 тысяч за билет. Нечистые на руку дельцы предлагают билеты даже под постами Пугачёвой в социальных сетях, поклонники просто в шоке от подобной наглости и беспринципности.

Долгожданный концерт Аллы Пугачёвой начинается со скандала

Кроме того, на сайте кремлёвского дворца во время он-лайн продажи билетов на концерт Пугачёвой произошёл какой-то сбой, из-за которого многие не смогут вернуть потраченные средства. Таким образом, для многих поклонников долгожданное выступление Примадонны оказалось недоступным удовольствием, омрачённое потраченными нервами и испорченным настроением.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:54

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