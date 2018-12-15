Актриса Елена Корикова заблокировала Оксану Ряску в Instagram





Дело в том, что бывшая участница телепроекта обвинила Елену Корикову в том, что по её вине у Оксаны не сложились отношения с весьма состоятельным мужчиной.Ряска даже раскрыла некие подробности, почему произошёл такой случай. По её мнению, актриса повела себя не красиво по отношению к Оксане Ряска и проявляла себя совсем не по дружески по отношению к потенциальному мужчине участницы "Дома-2".Первой стадией конфликта стали - оскорбления. После подписчики наблюдали затишье, по их мнению девушки решили не выносить сор из избы и решить всё между друг другом. Но накануне, всплыли новые подробности ссоры девушек. Оксана Ряска в Instagram "лайкнула" фотографию актрисы, но Елена не стала обмениваться любезностями и просто заблокировала девушку.Дружелюбная Оксана решила, что так актриса просто отомстила ей.