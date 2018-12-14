Ольга Бузова похвасталась в Instagram своей красивой семьёй





Под фото Бузова поздравила свою бабушку с Днём рождения и рассказала подписчикам, что она для неё пример в жизни.Именно бабушка научила её, как можно жить и не сдаваться, ни при каких обстоятельствах.Подписчики ведущей "Дома-2" сказали, что у неё прекрасная и красивая женская половина семьи. А бабушка и мама выглядят просто великолепно.Бузова пожелала своей бабушке прожить ещё 20 лет с ними, на что хейтеры взбеленились и начали говорить о том, что Ольга отправляет свою бабулю на тот свет раньше времени. Но всё-таки положительных отзывов было намного больше.