Ольга Бузова похвасталась в Instagram своей красивой семьёй
Певица, ведущая "Дома-2", писательница Ольга Бузова недавно выложила в свой Instagram фотографию своей семьи. На снимке мама девушки, сестра и любимая бабушка.
Под фото Бузова поздравила свою бабушку с Днём рождения и рассказала подписчикам, что она для неё пример в жизни.
Именно бабушка научила её, как можно жить и не сдаваться, ни при каких обстоятельствах.
Подписчики ведущей "Дома-2" сказали, что у неё прекрасная и красивая женская половина семьи. А бабушка и мама выглядят просто великолепно.
Бузова пожелала своей бабушке прожить ещё 20 лет с ними, на что хейтеры взбеленились и начали говорить о том, что Ольга отправляет свою бабулю на тот свет раньше времени. Но всё-таки положительных отзывов было намного больше.
Под фото Бузова поздравила свою бабушку с Днём рождения и рассказала подписчикам, что она для неё пример в жизни.
Именно бабушка научила её, как можно жить и не сдаваться, ни при каких обстоятельствах.
Подписчики ведущей "Дома-2" сказали, что у неё прекрасная и красивая женская половина семьи. А бабушка и мама выглядят просто великолепно.
Бузова пожелала своей бабушке прожить ещё 20 лет с ними, на что хейтеры взбеленились и начали говорить о том, что Ольга отправляет свою бабулю на тот свет раньше времени. Но всё-таки положительных отзывов было намного больше.