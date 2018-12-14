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Ольга Бузова похвасталась в Instagram своей красивой семьёй

Певица, ведущая "Дома-2", писательница Ольга Бузова недавно выложила в свой Instagram фотографию своей семьи. На снимке мама девушки, сестра и любимая бабушка.


Под фото Бузова поздравила свою бабушку с Днём рождения и рассказала подписчикам, что она для неё пример в жизни.

Ольга Бузова похвасталась в Instagram своей красивой семьёй

Именно бабушка научила её, как можно жить и не сдаваться, ни при каких обстоятельствах.

Подписчики ведущей "Дома-2" сказали, что у неё прекрасная и красивая женская половина семьи. А бабушка и мама выглядят просто великолепно.

Бузова пожелала своей бабушке прожить ещё 20 лет с ними, на что хейтеры взбеленились и начали говорить о том, что Ольга отправляет свою бабулю на тот свет раньше времени. Но всё-таки положительных отзывов было намного больше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:38

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