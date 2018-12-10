Звезда «Дома-2» и фильмов для взрослых Елена Беркова развелась с пятым мужем

«Мы с Леной развелись. Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул», - признался актер.





Своего пятого супруга, а именно таковым по счету является Андрей, девушка считала идеальным, да и ее 9-летний сын отлично с ним ладил. Однако и в этот раз что-то пошло не так.Расставание с Берковой далось ему очень тяжело и сейчас в нем преобладает пустота и одиночество, однако он благодарит экс-избранницу за отношения.Стоянов надеялся, что брак с экс-звездой реалити-шоу не разрушиться никогда, вопреки тому, что по своей сути они оба совершенно разные люди. По его словам, у них не совпадали вкусы практически во всем, однако чувства, которые они испытывали друг к другу были сильнее и выше всего этого.Судя по всему, Елена была другого мнения, а потому подала на развод.Напомним, что впервые девушка пошла под венец в 2000 году за некого молодого человека по имени Альберт и прожила с ним 3 года. Во второй раз она скрепила брачными узами союз с бизнесменом Владимиром Химченко, который был старше нее на 30 лет. Третьим мужем стал стриптизер Иван Бельков, ему она подарила прекрасного сына Евгения, но это не спасло брак от развала. В предпоследний раз Беркова строила отношения с Владимиром Савро, однако выйти за него замуж она не смогла, так как он пропал без вести пять лет назад.