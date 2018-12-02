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Елена Яковлева показала фотографию сына без татуировок на лице

Недавно в своём Instagram-аккаунте актриса Елена Яковлева предалась ностальгии и поделилась с поклонниками фотографией сына Дениса, сделанной задолго до его чрезмерного увлечения татуировками. Его поначалу невинный интерес к рисункам на теле перерос в неконтролируемый процесс, и нередко в Сети молодого человека с практически полностью татуированным лицом и телом называют «фриком».

Елена Яковлева показала фотографию сына без татуировок на лице

Елена Яковлева вспоминает, первую свою татуировку Денис сделал давно, она была напоминанием о его любимом домашнем питомце. Родители не отговаривали его от такого шага, а даже вначале поддерживали. Яковлева в знак поддержки Дениса и себе сделала тату на спине. Вот только если её опыт нанесения рисунков на теле на этом закончился, то Денис не смог остановиться, и вскоре всё тело и даже лицо покрылось тату.

Елена Яковлева показала фотографию сына без татуировок на лице

Актриса говорит, сын давно пожалел о затянувшемся увлечении, вот только «вывести» теперь все эти «нательные произведения» гораздо сложнее и в разы больнее, чем было наносить. И ещё одним минусом процедуры удаления татуировок являются шрамы, которые могут после этого остаться, и на лице Дениса это будет выглядеть не слишком эстетично.

Внешность Дениса не оставляет равнодушным практически никого. Многие не понимают, как можно было так «поиздеваться» над собой и называют «фриком». Другие же поддерживают, говоря, что таким образом молодой человек самовыражается и становится не похожим на остальных. Но как бы кто не считал, Яковлева всё равно безмерно любит Дениса и готова его защищать ото всех и всегда.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:59

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