Елена Яковлева показала фотографию сына без татуировок на лице

Елена Яковлева вспоминает, первую свою татуировку Денис сделал давно, она была напоминанием о его любимом домашнем питомце. Родители не отговаривали его от такого шага, а даже вначале поддерживали. Яковлева в знак поддержки Дениса и себе сделала тату на спине. Вот только если её опыт нанесения рисунков на теле на этом закончился, то Денис не смог остановиться, и вскоре всё тело и даже лицо покрылось тату.Актриса говорит, сын давно пожалел о затянувшемся увлечении, вот только «вывести» теперь все эти «нательные произведения» гораздо сложнее и в разы больнее, чем было наносить. И ещё одним минусом процедуры удаления татуировок являются шрамы, которые могут после этого остаться, и на лице Дениса это будет выглядеть не слишком эстетично.Внешность Дениса не оставляет равнодушным практически никого. Многие не понимают, как можно было так «поиздеваться» над собой и называют «фриком». Другие же поддерживают, говоря, что таким образом молодой человек самовыражается и становится не похожим на остальных. Но как бы кто не считал, Яковлева всё равно безмерно любит Дениса и готова его защищать ото всех и всегда.