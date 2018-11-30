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Участник "Квартет И" Леонид Барац показал поклонникам новый ремонт в своей квартире

Актёр театра «Квартет И» Леонид Барац поделился с подписчиками в Instagram фотографиями нового ремонта в своей квартире. Он признаётся, теперь она стала по-настоящему красивой, удобной и уютной.

Участник "Квартет И" Леонид Барац показал поклонникам новый ремонт в своей квартире

Около двух лет назад многие СМИ активно писали о разводе актёра Леонида Бараца и Анны Касаткиной. Их семья, воспитывающая двух совместных дочерей, казалась очень крепкой и дружной. Несмотря на это, их брак всё же распался, и теперь каждый живёт своей жизнью. Так, о Леониде известно, его сердце занято уже довольно продолжительное время. Избранницу актёра зовут так же, как и бывшую супругу – Анна. Живёт она в Киеве, и из-за этого Леониду приходится фактически жить на две страны – он часто летает к ней, а после снова возвращается в Москву.

Недавно Леонид Барац поделился с поклонниками результатами наконец-то законченного ремонта в своей квартире. Актёр отмечает, он очень доволен тем, как сейчас выглядит его жилище. Отличные материалы, высококачественные материалы отделки – всё это сделало его квартиру очень удобной и уютной.

Барац на своей странице даже написал рекомендации строителям, проводившим у него ремонт. Он оставил ссылки на их аккаунты, отметив, что мастера могут угодить каждому, даже самому требовательному и строгому клиенту.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:50

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