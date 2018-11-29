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Самолет Александра Розенбаума дважды не смог приземлиться в Омске из-за плохой погоды

Знаменитый российский певец Александр Розенбаум в своем блоге Instagram опубликовал видео, где сообщил, о неприятном происшествии. Дело в том, что его самолет не смог приземлиться в городе Омск и улетел в точку вылета в Казахстан.
Самолет Александра Розенбаума дважды не смог приземлиться в Омске из-за плохой погоды

Александр Розенбаум на данный момент находится в большом гастрольном туре, однако погодные условия не дают ему возможности попадать на концерты вовремя. Так случилось с концертом, который должен был состояться в Омске и будет перенесен почти на сутки. В социальной сети артист рассказал подписчикам, что из-за плохой погоды его самолет отправился обратно в столицу республики Казахстан, Астану. После двух неудачных попыток, капитан лайнера развернул судно. Также он добавил, что обо всех изменениях концертного тура будет сразу сообщать.

Один из многочисленных подписчиков Александра Розенбаума написал очень большой комментарий по этому поводу. В частности он сетовал на авиакомпанию, которой воспользовался певец и на то, что из-за переноса концерта, ему не удастся на него попасть.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

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