АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие и дорогостоящие разводы зарубежных знаменитостей
EUR 75.52 USD 66.94
Курс валют на 29.11.2018

Парни из Дома-2 собрались вокруг живота Алёны Савкиной

Сегодня, 29 ноября в эфире Дома-2 парни будут "поклоняться" животу Алёны Савкиной.

Анонс предстоящего выпуска показывает, как молодые люди собрались вокруг девушки, чтобы послушать и потрогать ее быстрорастущий животик.

Парни из Дома-2 собрались вокруг живота Алёны Савкиной

Долго Савкина не выползала из комнаты в персональном домике и лежала в кровати. И вот переезд в общий домик вынудил беременную девушку увидеть коллектив, который не видела несколько дней. Да и заметно, что сами парни были рады поболтать с ней и прикоснуться к "детохранилищу".

Видно, что интерес, который вызвал живот Алёны, был искренним. Йося Оганесян, Рома Капаклы вместе с Лёшой Купиным окружили сестру Ольги Рапунцель: им очень хотелось почувствовать толчки и шевеления ребёнка.

Тут же ребята стали выпытывать у Алёны, как она назовет малыша. Предлагались и свои варианты.

Парни из Дома-2 собрались вокруг живота Алёны Савкиной

Разумеется, Капаклы предлагал имя Рома, Купин был неоригинальным и предложил своё. Креативнее всех был Иосиф. Жених Александры Черно, кстати, часто бесящий свою невесту неуместными шутками, сказал, что мальчика надо назвать Илья.

Однако, когда Йося увидел как отреагировала на его слова беременная, тут же забрал их обратно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Группа Serebro в своем нынешнем составе объявила
Бывший бойфренд Ольги Бузовой Тимофей Майоров
Ученые пересмотрели механизм формирования
Анатолий Гущин рассказал журналистам о своей
Ученые обнаружили не имеющую матери пчелу, у
Ольга Бузова заставила Ксению Бородину
Певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску
Жена солиста группы «Доктор Ватсон» узнала, что
Археологи обнаружили в шотландском аббатстве
Ученые: Некоторые виды специй негативно влияют на
Мама Ольги Бузовой рассказала, как у её дочки во
Алена Водонаева откровенно рассказала об
Ученые рассказали, как регулярное потребление
Бюджетный смартфон Blu Vivo XL4 наделили емким
В России внедорожники реализованы на сумму больше
«Яндекс» в Лас-Вегасе планирует представить
В Audi представили прототип летающего такси
Mitsubishi Eclipse Cross назвали лучшим среди
Эксперты озвучили ТОП-5 причин купить внедорожник
Специалисты Ferrari создали уникальный спайдер
Психолог Алексей Рощин нашел у Филиппа Киркорова
Поклонники не узнали звезду «Бедной Насти» Анну
Эксперты назвали неожиданные способы
Ученые: Пение помогает детям со слуховыми
Alice In Chains впервые выступит в России
Ученые назвали 7 компонентов, останавливающих
Ксения Собчак пришла на презентацию в платье от
Новый смартфон Realme U1 получил 25 Мп
В Москве разработали рацион для космонавтов
Светлана Лобода показала фанатам в Instagram
Просмотреть все новости