Парни из Дома-2 собрались вокруг живота Алёны Савкиной

Анонс предстоящего выпуска показывает, как молодые люди собрались вокруг девушки, чтобы послушать и потрогать ее быстрорастущий животик.Долго Савкина не выползала из комнаты в персональном домике и лежала в кровати. И вот переезд в общий домик вынудил беременную девушку увидеть коллектив, который не видела несколько дней. Да и заметно, что сами парни были рады поболтать с ней и прикоснуться к "детохранилищу".Видно, что интерес, который вызвал живот Алёны, был искренним. Йося Оганесян, Рома Капаклы вместе с Лёшой Купиным окружили сестру Ольги Рапунцель: им очень хотелось почувствовать толчки и шевеления ребёнка.Тут же ребята стали выпытывать у Алёны, как она назовет малыша. Предлагались и свои варианты.Разумеется, Капаклы предлагал имя Рома, Купин был неоригинальным и предложил своё. Креативнее всех был Иосиф. Жених Александры Черно, кстати, часто бесящий свою невесту неуместными шутками, сказал, что мальчика надо назвать Илья.Однако, когда Йося увидел как отреагировала на его слова беременная, тут же забрал их обратно.