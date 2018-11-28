Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео со съемок для Cosmopolitan Russia

Таким образом, Бузова продемонстрировала своим поклонникам закулисье фотосессии для модного глянца, тем более что для этого события звезда сменила образ и престала перед зрителем с элегантной челкой.Фанаты признали, что с новой прической Ольга стала выглядеть дороже и красивее и даже предрекли ей съемки в каком-либо фильме, причем не в проходной роли, а как минимум в бестселлере, наподобие «50 оттенков серого». Тем более что Бузова стала внешне похожа на исполнительницу главной роли в этом фильме – Дакоту Джонсон.Но пока поклонники ожидают выхода «50 оттенков Бузовой», хейтеры критикуют новую внешность певицы и называют ее «еще уродливее».