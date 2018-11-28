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Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео со съемок для Cosmopolitan Russia

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова этой осенью попала «аж на три обложки» всемирно известного журнала Cosmopolitan и опубликовала в своем Instagram бэкстейдж со съемок.
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео со съемок для Cosmopolitan Russia

Таким образом, Бузова продемонстрировала своим поклонникам закулисье фотосессии для модного глянца, тем более что для этого события звезда сменила образ и престала перед зрителем с элегантной челкой.


Фанаты признали, что с новой прической Ольга стала выглядеть дороже и красивее и даже предрекли ей съемки в каком-либо фильме, причем не в проходной роли, а как минимум в бестселлере, наподобие «50 оттенков серого». Тем более что Бузова стала внешне похожа на исполнительницу главной роли в этом фильме – Дакоту Джонсон.

Но пока поклонники ожидают выхода «50 оттенков Бузовой», хейтеры критикуют новую внешность певицы и называют ее «еще уродливее».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:59

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