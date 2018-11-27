Ксения Бородина в интервью сказала, что женщина должна кайфовать от собственного вида
Известная ведущая, блогер и бизнесмен Ксения Бородина недавно давала журналистам большое интервью.
Девушка рассказала, что она всегда старается выглядеть "на все сто".
Но она убеждена, что для этого только ухаживать за своей внешностью недостаточно. Необходимо и получать максимальное удовольствие от собственного вида, говорит жена Курбана Омарова.
Многочисленные фанаты девушки убеждены, что сама Ксюша выглядит достойно, а хейтеры утверждают, что сама Бородина сделала немало операций по изменению внешности. Кстати, сама теледива не даёт по этому поводу никаких комментариев.
Девушка рассказала, что она всегда старается выглядеть "на все сто".
Но она убеждена, что для этого только ухаживать за своей внешностью недостаточно. Необходимо и получать максимальное удовольствие от собственного вида, говорит жена Курбана Омарова.
Многочисленные фанаты девушки убеждены, что сама Ксюша выглядит достойно, а хейтеры утверждают, что сама Бородина сделала немало операций по изменению внешности. Кстати, сама теледива не даёт по этому поводу никаких комментариев.