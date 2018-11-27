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Ксения Бородина в интервью сказала, что женщина должна кайфовать от собственного вида

Известная ведущая, блогер и бизнесмен Ксения Бородина недавно давала журналистам большое интервью.

Девушка рассказала, что она всегда старается выглядеть "на все сто".

Ксения Бородина в интервью сказала, что женщина должна кайфовать от собственного вида

Но она убеждена, что для этого только ухаживать за своей внешностью недостаточно. Необходимо и получать максимальное удовольствие от собственного вида, говорит жена Курбана Омарова.
Ксения Бородина в интервью сказала, что женщина должна кайфовать от собственного вида

Многочисленные фанаты девушки убеждены, что сама Ксюша выглядит достойно, а хейтеры утверждают, что сама Бородина сделала немало операций по изменению внешности. Кстати, сама теледива не даёт по этому поводу никаких комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:34

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