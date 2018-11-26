Ольга Бузова в Instagram рассказала, что после похода в магазин сдачу оставляла себе

"Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твоё, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками...", - трогательно вспоминает знаменитость.

В своей публикации в Instagram девушка вспомнила детские годы и рассказала, что папа был для неё с сестрой настоящим предметом подражания.Ведущая "Дома-2" сообщает, что вечером они вместе поздравят отца, и поблагодарила его за счастливое детство, а также за то, что ей всегда оставалась сдача после похода в магазин.Также Оля рассказывает, что когда-то именно папа принес в семью щенка породы бобтейл, и это собака прожила с нами 13 лет, после чего скончалась у папы на руках. С тех пор любовь к этим животным Ольги осталась на всю жизнь.Девушка благодарит отца за всё и признается, что они его очень любят и будут всегда рядом. Подписчики поддержали девушку и тоже присоединились к поздравлениям певицы.