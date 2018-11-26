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Ольга Бузова в Instagram рассказала, что после похода в магазин сдачу оставляла себе

Сегодня Ольга Бузова сообщила, что у ее папы день рождения.

В своей публикации в Instagram девушка вспомнила детские годы и рассказала, что папа был для неё с сестрой настоящим предметом подражания.

Ольга Бузова в Instagram рассказала, что после похода в магазин сдачу оставляла себе

Ведущая "Дома-2" сообщает, что вечером они вместе поздравят отца, и поблагодарила его за счастливое детство, а также за то, что ей всегда оставалась сдача после похода в магазин.

"Спасибо тебе за нас с Анюткой, за воспитание твоё, любовь и за то, что никогда не забирал сдачу, когда отправлял нас в магазин за молочком и пряниками...", - трогательно вспоминает знаменитость.

Также Оля рассказывает, что когда-то именно папа принес в семью щенка породы бобтейл, и это собака прожила с нами 13 лет, после чего скончалась у папы на руках. С тех пор любовь к этим животным Ольги осталась на всю жизнь.

Девушка благодарит отца за всё и признается, что они его очень любят и будут всегда рядом. Подписчики поддержали девушку и тоже присоединились к поздравлениям певицы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:22

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