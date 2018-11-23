Филипп Киркоров на образование детей тратит 500 тысяч рублей в месяц





Любящий папа не скупится на образование, и если раньше Мартин и Алла-Виктория посещали элитный детсад в Подмосковье, где певец платил по 180 тысяч руб. в месяц за каждого, то сейчас они ходят в детское учреждение Gymnasium в Жуковке.Стоимость обучения там - 260 000 рублей в месяц.Мальчик занимается восточными единоборствами, а девочка — гимнастикой. Алла-Виктория и Мартин помимо секций, разумеется, посещают творческие занятия - изучают живопись и гончарное искусство. Ещё Алла-Виктория занимается хореографией в школе «Тодес» (8450 рублей в месяц).Нужно посчитать и две няни, которым Филипп Бедросович платит в общей сложности 200 000 рублей в месяц.Но Киркоров может себе позволить такие траты, ибо он один из самых высокооплачиваемых артистов в нашем шоу-бизнесе. Он не только исполняет, но и сам пишет песни.Также предприимчивый Филипп не ограничивается творчеством. У артиста есть свой бизнес, который приносит неплохие дивиденды: именная парфюмерия, караоке-клуб «Филармония» в Москве, компания по организации детских праздников Phill Party.А недавно поп-король стал выпускать обои.