Евгений Папунаишвили рассказал, что до сих пор тепло вспоминает Ксению Собчак





Танцор многим запомнился не только исполнением своих красочных выступлений, но и по сей день некоторые зрители называют его бывшим парнем Ксении.До образования собственной семьи Евгений Папунаишвили отличился ярким, но быстротечным романом с популярной ведущей Ксенией Собчак. Отношения зародились во время съемок проекта «Танцы со звездами».Евгений недавно на одном из центральных телеканалов рассказал, что о Ксении у него остались только замечательные воспоминания и такого эрудированного, милого и обладающего нескончаемым позитивом человека встретить очень нелегко. А прекращение отношений никак не связано с окончанием шоу «Танцы со звездами», просто каждый пошел своей дорогой, поделился танцор.Бывшие влюбленные и на данный момент не прекращают общения, что не мешает каждому из них иметь счастливую и устроенную жизнь.В 2013 году Собчак связала себя узами брака с Максимом Виторганом и спустя всего три года у счастливой пары появился сын Платон. Евгений же свадьбу сыграл совсем недавно - прошлогодним летом. Избранницей признанного танцора стала красавица итальянка Салима. Молодая семья уже воспитывает маленькую дочь.Несмотря на все это, для Евгения и Ксении нет никаких преград, которые помешали бы их дружескому общению. Папунаишвили с теплотой вспоминает тот скоротечный роман и также добавил, что это одно из самых ярких воспоминаний в его жизни.