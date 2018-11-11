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Евгений Папунаишвили рассказал, что до сих пор тепло вспоминает Ксению Собчак

Евгений Папунаишвили поведал подробности о расставании с Ксенией Собчак.

Танцор многим запомнился не только исполнением своих красочных выступлений, но и по сей день некоторые зрители называют его бывшим парнем Ксении.

Евгений Папунаишвили рассказал, что до сих пор тепло вспоминает Ксению Собчак

До образования собственной семьи Евгений Папунаишвили отличился ярким, но быстротечным романом с популярной ведущей Ксенией Собчак. Отношения зародились во время съемок проекта «Танцы со звездами».

Евгений недавно на одном из центральных телеканалов рассказал, что о Ксении у него остались только замечательные воспоминания и такого эрудированного, милого и обладающего нескончаемым позитивом человека встретить очень нелегко. А прекращение отношений никак не связано с окончанием шоу «Танцы со звездами», просто каждый пошел своей дорогой, поделился танцор.


Бывшие влюбленные и на данный момент не прекращают общения, что не мешает каждому из них иметь счастливую и устроенную жизнь.

В 2013 году Собчак связала себя узами брака с Максимом Виторганом и спустя всего три года у счастливой пары появился сын Платон. Евгений же свадьбу сыграл совсем недавно - прошлогодним летом. Избранницей признанного танцора стала красавица итальянка Салима. Молодая семья уже воспитывает маленькую дочь.

Евгений Папунаишвили рассказал, что до сих пор тепло вспоминает Ксению Собчак

Несмотря на все это, для Евгения и Ксении нет никаких преград, которые помешали бы их дружескому общению. Папунаишвили с теплотой вспоминает тот скоротечный роман и также добавил, что это одно из самых ярких воспоминаний в его жизни.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:22

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