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Саша Черно вычеркнет из своей жизни тех, кто придет на свадьбу к Купину и Донцовой, а не к ним с Иосифом

Мы уже сообщали, что участница телепроекта "Дом-2" Александра Черно устроила истерику из-за дележки гостей на свадьбу.

Этих гостей они с Иосифом Оганесяном будут делить с парой Алексей Купин - Майя Донцова, которые в эти дни тоже сочетаются.

Саша Черно вычеркнет из своей жизни тех, кто придет на свадьбу к Купину и Донцовой, а не к ним с Иосифом

Роман Капаклы и Марина Африкантова, например, уже решили не приходить на свадьбу Александры, и пышная красотка уже сказала, что свои выводы о них она уже сделала. Саша прямо заявила, что тех, кто не придет на их свадьбу, она просто-напросто вычеркнет из своей жизни.

Алексей Купин уже подметил, что подруга Иосифа некрасиво общается с народом, и если она не угомонится, то её свадьба с Иосифом пройдёт без гостей.

Виктор Литвинов говорит, что лучше они с Татьяной вообще никуда не пойдут, чтобы не обижать молодоженов. Один лишь Валерий Блюменкранц уже определился, что веселится он будет у Черно и Оганесяна, чему Саша очень рада.

Саша Черно вычеркнет из своей жизни тех, кто придет на свадьбу к Купину и Донцовой, а не к ним с Иосифом

"Мне неприятен сегодняшний конфликт. Я попросила Купина выбрать другую дату: в конце ноября или в январе. Наша свадьба будет в Москве. Она состоится в любом случае. У Купиных даже заявление не подано, естественно, им проще перенести дату. Я приглашу тех людей, которых хочу видеть на своём торжестве. Придут — хорошо, не придут — вычеркну из своей жизни", — категорично заявила Саша.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:08

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