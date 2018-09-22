HBO разрабатывает пять приквелов «Игры престолов»

«Я не могу сказать слишком много о них, ведь HBO меня неправильно поймет, скажу о том, что один сюжет имеет рабочее название «Долгая ночь» - зеленый свет пилоту. Остальные же части находятся в стадии развития», - приоткрыл завесу тайны автор франшизы.

По его словам, речь идет о пяти приквелах, некоторые из которых коснутся города Вестероса, уходя в его историю на несколько тысяч лет назад.Отмечается, так как речь идет в названии о темном времени суток , то становится понятно, что на лицо война между белыми ходаками и живыми людьми Вестероса. Как и что будет там происходить - остается загадкой. В любом случае осталось совсем недолго - начало 2019 года не за горами.