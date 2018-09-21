АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Возраст в 558 млн лет: Ученые обнаружили древние останки самого раннего животного на Земле
EUR 77.75 USD 66.47
Курс валют на 21.09.2018

Элла Суханова получила в дар дорогой автомобиль марки BMW

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова продолжает пользоваться огромной популярностью у зрителей телепроекта, несмотря на то, что ушла за ворота она несколько лет назад. Сейчас девушка имеет собственный бутик одежды, ходит на фотосессии, а также успешно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, в которой не только размещает рекламу, но и общается с подписчиками.

Элла Суханова получила в дар дорогой автомобиль марки BMW


Элла очень любит рассказывать своим людям о различных моментах из жизни, делиться переживаниями и радостями, спрашивать и давать советы.

Так, несколько дней назад она сообщила, что получила в подарок новенькую машину, опубликовав фото рядом с ней.

«Мне подарили новый, полноприводный джип. Не знаю, сколько стоит такая машина, но если смотреть на сайте, то я думаю, что более трех миллионов рублей. Моему счастью нет предела. Я очень добросовестный водитель, вожу аккуратно, не рискую, стаж вождения - более 10 лет. Всегда беспокоюсь за свою безопасность и за безопасность других водителей на дорогах», - рассказала Суханова журналистам.

Кто именно сделал ей такой дорогой презент она так и не призналась. Впрочем, после развода с Игорем Трегубенко экс-звезда телестройки предпочитает не выставлять свои отношения на показ, придерживаясь мнения, что счастье любит тишину.

Стоит отметить, что помимо автомобиля девушка также обзавелась и собственной жилплощадью в Москве, а точнее выкупила вторую половину квартиры, которую они вместе с бывшим мужем приобрели сразу после ухода за ворота реалити-шоу «Дом-2».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:22
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Валерии Анна Шульгина удивила новым образом
Экс-участнице «Дома-2» Элле Сухановой новый
Ford представил «убийцу» Tesla Semi
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня переезжает в
Физики приблизились к созданию экологичных
Компания Huawei дарит аккумуляторы покупателям
Ольга Рапунцель до сих пор не привела свою фигуру
«Не усердствуйте с асанами»: Поклонники попросили
Певец Михаил Боярский раскрыл пол второго ребенка
Никита Шалюков сделал Ирине Пинчук предложение
Промсвязьбанк улучшил условия по кредитным картам
Появилась новая версия медиаплеера Winamp
«Отключить мозг»: Ольгу Бузову высмеяли на ТВ за
Объявлено штормовое предупреждение в Тверской
iOS продолжает хранить удаленные данные, позволяя
Бывшая жена итальянского мафиози приятно удивила
Руководство Московского кредитного банка
Тизер смартфона Huawei Mate 20 Pro намекнул на
Мариана Петря намерена привлечь Тату Блюменкранц
Российский врач описал легкий способ бросить
Виктор Шароваров принес публичное извинение за
Астрономы нашли способ увидеть рождение
NASA обнаружило 2 похожих на Землю планеты
Портативный аккумулятор Xiaomi ZMI пригоден для
Подписчики возмущены тем, что «беременная»
В Weibo появились детали о смартфоне Lenovo Z5
Беременная Алена Савкина отказалась от всех услуг
В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами
Фигуристка Евгения Медведева впечатлила
На смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max в России
Просмотреть все новости