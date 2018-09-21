Элла Суханова получила в дар дорогой автомобиль марки BMW

«Мне подарили новый, полноприводный джип. Не знаю, сколько стоит такая машина, но если смотреть на сайте, то я думаю, что более трех миллионов рублей. Моему счастью нет предела. Я очень добросовестный водитель, вожу аккуратно, не рискую, стаж вождения - более 10 лет. Всегда беспокоюсь за свою безопасность и за безопасность других водителей на дорогах», - рассказала Суханова журналистам.

Элла очень любит рассказывать своим людям о различных моментах из жизни, делиться переживаниями и радостями, спрашивать и давать советы.Так, несколько дней назад она сообщила, что получила в подарок новенькую машину, опубликовав фото рядом с ней.Кто именно сделал ей такой дорогой презент она так и не призналась. Впрочем, после развода с Игорем Трегубенко экс-звезда телестройки предпочитает не выставлять свои отношения на показ, придерживаясь мнения, что счастье любит тишину.Стоит отметить, что помимо автомобиля девушка также обзавелась и собственной жилплощадью в Москве, а точнее выкупила вторую половину квартиры, которую они вместе с бывшим мужем приобрели сразу после ухода за ворота реалити-шоу «Дом-2».