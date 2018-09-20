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Евгения Феофилактова резко ответила на дерзкий выпад Виктории Романец

Звезда "Дома-2" Виктория Романец когда-то увела у Евгении Феофилактовой Антона Гусева.

Ясное дело, что девушки не испытывают большую симпатию друг к другу. А накануне между ними в Интернете вообще развязалась самая настоящая война.

Евгения Феофилактова резко ответила на дерзкий выпад Виктории Романец


Мы уже писали, что Вика сказала, будто Гусев развелся с Феофилактовой из-за того, что якобы та была неряхой: не умела варить даже макароны и постоянно ходила в грязном халате.

Сама экс-супруга Антона сегодня ответила на эти обвинения.

Евгения утверждает, что она никогда в грязном халате не ходила. А что касается готовки, то она делает это великолепно. Также Феофилактова отмечает, что Романец не учла того, что у Жени во времена жизни с Гусевым была помощница, которая также помогала готовить.

Феофилактова говорит, что она любит уютный и опрятный дом с вкусным ужином на кухне.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:07
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