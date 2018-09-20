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Виктория Романец назвала настоящую причину развода Антона Гусева с Евгенией Феофилактовой

Все знают, что Виктория Романец увела Антона Гусева от его прежней жены Евгении Феофилактовой.

С тех пор девушки находятся в состоянии холодной войны.

Виктория Романец назвала настоящую причину развода Антона Гусева с Евгенией Феофилактовой


Мы уже писали, что не так давно Вика назвала сына Антона - Даниэля «дауном» и «выродком», после чего война между ней и Евгенией переросла из холодной фазы в весьма горячую.

Теперь стороны начинают наносить друг другу довольно чувствительные уколы. И вот накануне Романец в язвительной форме рассказывает о причине их развода.

У себя в социальной сети Виктория рассказала, что Антон от Феофилактовой ушёл не просто так.

Виктория Романец назвала настоящую причину развода Антона Гусева с Евгенией Феофилактовой


«Когда дама, которой уже за 30 в грязном халате с сырыми слипшимися макаронами в истерике бьется, почему же масло не растаяло в ледяной воде, — не очень-то и хочется возвращаться домой. Согласитесь? А тем более есть это», - в частности пишет звезда телепроекта Дом-2.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:53
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