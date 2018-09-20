Виктория Романец назвала настоящую причину развода Антона Гусева с Евгенией Феофилактовой

«Когда дама, которой уже за 30 в грязном халате с сырыми слипшимися макаронами в истерике бьется, почему же масло не растаяло в ледяной воде, — не очень-то и хочется возвращаться домой. Согласитесь? А тем более есть это», - в частности пишет звезда телепроекта Дом-2.

С тех пор девушки находятся в состоянии холодной войны.Мы уже писали, что не так давно Вика назвала сына Антона - Даниэля «дауном» и «выродком», после чего война между ней и Евгенией переросла из холодной фазы в весьма горячую.Теперь стороны начинают наносить друг другу довольно чувствительные уколы. И вот накануне Романец в язвительной форме рассказывает о причине их развода.У себя в социальной сети Виктория рассказала, что Антон от Феофилактовой ушёл не просто так.