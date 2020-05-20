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Игорь Ланской: на что обратить внимание при покупке VOLVO с пробегом

Как известно, покупка автомобиля с пробегом – всегда лотерея. Можно приобрести превосходную машину, которая не один год прослужит вам верой и правдой, а можно обзавестись не транспортным средством, а вечной проблемой, которая еще и деньги из вас будет тянуть постоянно. Даже к таким хорошо зарекомендовавшим себя автомобилям, как машины марки Volvo, стоит подходить очень внимательно, если у них был до вас не один владелец, и накопился приличный пробег.
Игорь Ланской: на что обратить внимание при покупке VOLVO с пробегом

Задумав приобрести Volvo с пробегом, в первую очередь проведите внешний осмотр автомобиля. Для начала осмотрите машину на предмет наличия ударов, вмятин, повреждений корпуса. Выясните, исправны ли световые приборы, ведь каждый оригинальный световой прибор стоит немалых денег, да и хорошие аналоги недешевы.

Параллельно проверьте работу стеклоочистителей, особое внимание уделив заднему стеклоочистителю, на который многие почему-то не обращают внимания. Обычно возникающие с задним стеклоочистителем проблемы связаны с моторчиком. Если он не работает, то его замена обойдется весьма недешево – речь идет о сумме от 8-10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Все зависит от того, оригиналы или аналоги вы будете ставить.

Следующий шаг – проверка радиатора. Нужно оценить состояние радиатора кондиционера, так как мятые соты могут препятствовать нормальной работе климат-контроля и охлаждения двигателя. Нужно обратить внимание и на состояние резинового уплотнителя на пробке заливной горловины, проверить масло гидроусилителя и антифриз. Также необходимо проверить опорные подшипники, опоры двигателя, тормозные колодки и диски, наличие или отсутствие следов масла на штоках амортизаторов. Конечно, нельзя забывать и о состоянии масла в автоматической коробке. Помните, что замена может обойтись вам в неплохие деньги. Задний редуктор стоит прослушать на наличие постороннего звука, который свидетельствует о необходимости его замены.

Отдельный вопрос – электроника управления. Нужно проверить состояние датчика рулевого колеса, отвечающего за скорость вращения руля. Стоимость его замены также не является дешевой, поэтому если с датчиком присутствуют проблемы, можно смело просить скинуть цену тысяч на 20 рублей.

В любом случае, отправляясь приобретать автомобиль с пробегом, самый оптимальный вариант – взять с собой человека, который хорошо разбирается в автомобилях Volvo. Не стоит экономить и на привлечении наемного консультанта: устранение выявленных проблем затем может обойтись вам гораздо дороже, чем те деньги, которые вы потратите на поездку вместе с профессионалом. Заодно совет опытного специалиста поможет вам решить: брать или не брать конкретный автомобиль, а если у него есть какие-то проблемы, то специалист подскажет, как их решить, и в какую сумму вам обойдется их устранение.

Ланской Игорь, владелец автосервиса Вольво
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Вк: lanskoyigor

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Добавил: Роман Сегодня, 15:11

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