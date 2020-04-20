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Эксперты оценили продукцию KAMA TYRES достойной тройки лучших

Один из крупнейших российских интернет-магазинов «Мосавтошина» представил рейтинг «Топ бюджетных шин российского производства». Сразу 2 модели производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вошли в топ-3 рекомендуемых шин.

Летняя легковая Viatti Strada Asimmetrico возглавила рейтинг. Линейка спроектирована с учетом особенностей российских дорог и является оптимальным вариантом для эксплуатации в городских условиях и при движении по автомагистралям. Благодаря технологии VRF (variable rigidity of the framework) шина адаптируется под дорожное покрытие: обеспечивается надежность и высокая скорость при прохождении поворотов, а также ощутимо смягчаются удары при движении через ямы, стыки асфальта и прочие неровности дорожного полотна. Скоростные отводящие канавки с повышенной эластичностью, расположенные на внутренней стороне протектора, гарантируют снижение риска аквапланирования. Специально усиленные массивные ребра, расположенные по центру и внешнему краю протектора, отвечают за максимально равномерное распределение нагрузки на шину даже при высоких скоростях и устойчивое движение.
Эксперты оценили продукцию KAMA TYRES достойной тройки лучших

«Viatti Strada Asimmetrico, пожалуй, самый интересный вариант шин из шин, произведенных в РФ. Шина имеет высокие характеристики, но больше тут привлекает то, что на нашем сайте, автовладельцы оставили почти 700 отзывов! При этом средний бал 4 звезды из 5 возможных. Если у вас остались сомнения, заходите на наш сайт для ознакомления с реальным опытом других пользователей», – отметили в своей рекомендации эксперты «Мосавтошина».

«Комфорт при движении, надежность и долговечность эти шины гарантируют всей своей конструкцией, от специальной комбинации разных смесей резины при изготовлении до многочисленных нюансов дизайна и рисунка протектора. Стоит отметить, что Viatti Strada Asimmetrico поставляется на первичную комплектацию, собираемых в России автомобилей зарубежных марок», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

На третьем месте рейтинга, по версии экспертов «Мосавтошина», – Кама Евро 129.

Источник: https://www.instagram.com/p/B-hW416Dm1u/

***
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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Добавил: Роман Сегодня, 12:16

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