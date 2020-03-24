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Стартовало народное голосование за KAMA TYRES в проекте «100 легендарных брендов ТАССР»

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES принимает участие во втором этапе голосования «100 легендарных брендов ТАССР». В рамках масштабного проекта путем народного голосования определят победителей из 43 регионов Республики. Проголосовать за «Шины КАМА, Нижнекамский завод грузовых шин» в номинации «Нижнекамский район» можно до 31 марта. Ссылка – http://100brand.ru/.
Стартовало народное голосование за KAMA TYRES в проекте «100 легендарных брендов ТАССР»

«По итогам первых недель народного голосования мы уверенно держимся в лидерах рейтинга. Спасибо нашим партнерам и коллегам, жителям нашей Республики за доверие и поддержку!» – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Строительство нижнекамского завода грузовых шин стартовало в декабре 1973 года. Спустя пять лет была выпущена первая продукция. С конвейера предприятия сошла грузовая покрышка для большегрузных автомобилей «УРАЛ». 30 июня 1978 года были приняты в эксплуатацию мощности первой очереди завода. Ее объем составил 450 тыс. шин за год.

В 2019 году ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» присоединили к ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин». Структурные изменения помогли повысить эффективность системы управления производствами Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Проектная мощность объединенного предприятия составила 4,5 млн шин в год.

В ассортименте предприятия представлено более 110 моделей грузовых шин. В их числе – более 70 цельнометаллокордных шин КАМА и KAMA PRO, порядка 40 позиций комбинированных шин КАМА.

Крупный проект «100 легендарных брендов ТАССР» запущен к 100-летию со дня образования Татарской АССР. Знаменательное событие будет отмечаться 25 июня 2020 года. Организует проект издательский дом «Комсомольская правда». В апреле 2020 года состоится подведение итогов и награждение победителей.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/

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Добавил: Роман Сегодня, 18:37

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