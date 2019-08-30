Бонусная программа «Клуб Viatti» для сотрудников магазинов
Сотрудников розничных торговых точек приглашают принять участие в программе «Клуб Viatti». Члены Клуба имеют возможность копить баллы за продажу шин бренда Viatti и менять их на призы: пополнение электронного кошелька или счёта мобильного телефона. Организует проект Торговый дом «Кама», предприятие Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.
Присоединиться к программе и стать Членом «Клуба Viatti» могут руководители и продавцы розничных торговых точек, которые являются гражданами РФ. Чтобы зарегистрироваться в программе, нужно заполнить форму на сайте Клуба http://club.viatti.ru. Для каждой розничной торговой точки может быть зарегистрирован один руководитель и несколько продавцов. Отправьте заявку на электронную почту технической поддержки Клуба tdkama.otm@gmail.com, чтобы прикрепиться к аккаунту руководителя в качестве сотрудника компании.
Участники «Клуба Viatti» получают различные бонусы и привилегии. В их числе:
· Баллы за регистрацию продаж шин Viatti с посадочными диаметрами от 15 до 18 дюймов;
· Призы;
· Баллы за участие в стимулирующих мероприятиях бренда Viatti;
· Руководители торговых точек получают дополнительные баллы за совершенные сделки продавцов организации.
Участники программы могут обменять накопленные баллы на пополнение электронного кошелька или счёта мобильного телефона Билайн, Мегафон, Теле2, МТС, Webmoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и других. В течение нескольких дней после продажи шины администрация Клуба проверяет баллы и после их одобрения начисляет на счет участника.
«Клуб Viatti – это уникальная бизнес-площадка. Здесь профессионалы шинного рынка, специалисты со всей России, могут обмениваться опытом, обращаться за помощью к коллегам, а также принимать участие в обучающих программах Клуба, направленных на профессиональный рост», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
Шины бренда Viatti выпускаются на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. В ассортименте представлены как легковые, так и легкогрузовые шины мирового уровня качества. Модели отвечают требованиям международных автоконцернов и поставляются на российские заводы европейских автопроизводителей. Бренд включает в себя 9 линеек. Это порядка 200 товарных позиций.
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Присоединиться к программе и стать Членом «Клуба Viatti» могут руководители и продавцы розничных торговых точек, которые являются гражданами РФ. Чтобы зарегистрироваться в программе, нужно заполнить форму на сайте Клуба http://club.viatti.ru. Для каждой розничной торговой точки может быть зарегистрирован один руководитель и несколько продавцов. Отправьте заявку на электронную почту технической поддержки Клуба tdkama.otm@gmail.com, чтобы прикрепиться к аккаунту руководителя в качестве сотрудника компании.
Участники «Клуба Viatti» получают различные бонусы и привилегии. В их числе:
· Баллы за регистрацию продаж шин Viatti с посадочными диаметрами от 15 до 18 дюймов;
· Призы;
· Баллы за участие в стимулирующих мероприятиях бренда Viatti;
· Руководители торговых точек получают дополнительные баллы за совершенные сделки продавцов организации.
Участники программы могут обменять накопленные баллы на пополнение электронного кошелька или счёта мобильного телефона Билайн, Мегафон, Теле2, МТС, Webmoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и других. В течение нескольких дней после продажи шины администрация Клуба проверяет баллы и после их одобрения начисляет на счет участника.
«Клуб Viatti – это уникальная бизнес-площадка. Здесь профессионалы шинного рынка, специалисты со всей России, могут обмениваться опытом, обращаться за помощью к коллегам, а также принимать участие в обучающих программах Клуба, направленных на профессиональный рост», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».
Шины бренда Viatti выпускаются на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. В ассортименте представлены как легковые, так и легкогрузовые шины мирового уровня качества. Модели отвечают требованиям международных автоконцернов и поставляются на российские заводы европейских автопроизводителей. Бренд включает в себя 9 линеек. Это порядка 200 товарных позиций.
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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Добавил: Роман Сегодня, 07:41