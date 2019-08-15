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Две шины бренда Viatti вошли в список лучших товаров Татарстана

Экспертная комиссия подвела итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Продукция предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES вновь вошла в список победителей. Шины Viatti и ЦМК шины КАМА стали лауреатами и дипломантами в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Шины 235/60R18 Viatti Bosco S/T (ПАО «Нижнекамскшина») и 425/85 R21 КАМА 1260-2, н.с. 18 (ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК») названы лауреатами республиканского конкурса. В список дипломантов вошла продукция этих же брендов: модели 235/60 R18 Viatti Bosco Nordico и 425/85 R21 КАМА 1260-2, н.с. 14.
Две шины бренда Viatti вошли в список лучших товаров Татарстана

Зимняя нешипуемая Viatti Bosco S/T разработана специально для эксплуатации на кроссоверах и внедорожниках. Модель способна выдерживать значительные нагрузки. При езде как по снежному покрытию, так и по скользкому асфальту она показывает отличные результаты. Благодаря особой конструкции шины Viatti Bosco S/T адаптируется под дорожное покрытие: при преодолении неровностей и стыков асфальта поглощает удары и уверенно проходит скоростные повороты. На наружной части плечевых шашек имеются специальные углубления. Они улучшают проходимость автомобиля в глубоком снегу. За счёт пересечения широких продольных и поперечных канавок по всей площади протектора снежная каша и вода быстро удаляется из пятна контакта шины с дорогой.

Зимняя шипуемая Viatti Bosco Nordico предназначена для комплектации автомобилей категории SUV и легковых машин. Наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума обеспечивают асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов. Сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности улучшают повышенная эластичность протектора и ламели, часто расположенные по всей его ширине.

Для установки на грузовые автомобили КамАЗ, УРАЛ и другой грузовой транспорт с аналогичным типоразмером колес разработаны шины КАМА 1260-2. За счёт рисунка протектора с большим числом шашек и массивными грунтозацепами модель обеспечивает повышенную проходимости в условиях бездорожья и лучшую самоочищаемость. КАМА 1260-2 оптимально подходит для эксплуатации в условиях бездорожья, мягкого грунта, на сложных трассах.

«Качество продукции производства KAMA TYRES вновь было высоко оценено экспертной комиссией. Успешное прохождение региональных испытаний позволило нам пройти на следующий этап – стать участниками федеральный Программы «100 Лучших товаров России», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

В 2019 году в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» приняли участие 230 предприятий и организаций, которые представили членам жюри 453 товара и услуги. В состав экспертной комиссии вошли более 30 специалистов и экспертов от 11 министерств, ведомств и заинтересованных организаций Республики Татарстан.

KAMA TYRES – шинный бизнес Группы «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 16:53

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