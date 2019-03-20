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Повышенная прочность и грузоподъёмность: шины KAMA TYRES для Aurus Senat L700

В Женеве открылся 89-й международный автосалон. В рамках одного из главных событий в автомобильном мире состоялась европейская премьера лимузина представительского класса Aurus Senat L700. Гостям и участникам мероприятия представили автомобиль, укомплектованный шинами производства шинного комплекса KAMA TYRES.

Легковые шины для Aurus Senat Limousine L700 обладают специальной конструкцией на основе цельнометаллокордного каркаса. Уникальную модель разработали специалисты Научно-технического центра «Кама». Новинка сконструирована по технологиям, которые применяют при производстве грузовых ЦМК шин КАМА.
Повышенная прочность и грузоподъёмность: шины KAMA TYRES для Aurus Senat L700

Модель обладает повышенной прочностью и грузоподъёмностью. Качество и надёжность обеспечивают особая рецептура резиновых смесей, специальный дизайн рисунка протектора и металлокордная конструкция каркаса и брекера. Индекс скорости составляет 190 км/ч, а показатель индекса нагрузки в отличие от обычной легковой шины (1200-1250 кг) – 1900 кг.

«Шины производства KAMA TYRES для Aurus Senat L700 – высокотехнологичный и высококачественный продукт, уникальный по своим эксплуатационным характеристикам. Несмотря на то, что данные шины относятся к категории «легковые», они сопоставимы по своим показателям с грузовыми ЦМК моделями КАМА: обладают высокой прочностью, способны выдержать серьезные нагрузки, могут быть использованы в широком температурном диапазоне», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

Приём предварительных заказов на лимузин представительского класса Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 начался 15 февраля 2019 года. Оформить заказ можно через официальных партнёров ООО «АУРУС» в России. Планируется, что в 2020 году в Республике Татарстан начнётся серийное производство новых российских автомобилей представительского класса бренда Aurus.

Бренд Aurus – это новые автомобили представительского класса российского производства. Они разработаны Государственным научным центром «НАМИ» на основе единой модульной платформы. В мае 2018 года, на инаугурации президента РФ, впервые был представлен лимузин Aurus Senat Limousine L700.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 22:29

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