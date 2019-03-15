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По итогам 2018 года 31% продукции KAMA TYRES экспортируется зарубежным покупателям

Генеральный дистрибьютор продукции шинного комплекса KAMA TYRES ООО «Торговый дом «Кама» подвёл итоги работы за 20 лет.

При переходе от распределительной системы экономики к рыночной перед нижнекамскими шинными заводами появилась новая задача. Чтобы успешно конкурировать на рынке с отечественными и зарубежными производителями, потребовалось разработать систему дистрибуции и продвижения продукции шинного комплекса KAMA TYRES. Для этих целей 25 февраля 1999 года был создан Торговый дом «Кама». Он и сегодня отвечает за продвижение брендов Viatti, КАМА, KAMA PRO.
По итогам 2018 года 31% продукции KAMA TYRES экспортируется зарубежным покупателям

Со дня основания компания реализовала порядка 225 млн шин российским и иностранным покупателям. Только в 2018 году было реализовано 13,6 млн шин. По сравнению с 2017 годом положительная динамика по этому показателю составила около 5%.

«Стоит отметить, что по итогам 2018 впервые за всю 45-летнюю историю шинного комплекса мы поставили рекорд по реализации шин – было продано 13,6 млн штук. Вот уже 20 лет мы следуем главной стратегической цели – планомерно увеличиваем долю присутствия нашей продукции на российском и зарубежном рынках, предлагая потребителям современный и качественный продукт, отвечающий мировым требованиям по безопасности и надежности», – рассказал Илья Горбачев, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

На российском рынке реализуется около 69% продукции шинного комплекса KAMA TYRES. Ещё 31% находит покупателя за рубежом: Торговый дом «Кама» экспортирует шины в 46 стран.

«Экспорт является одним из наших приоритетных направлений. Мы активно наращиваем объёмы поставок за рубеж. Так, если в 1999 году доля реализации шин за пределы России составляла всего 4%, то к 2017 году – 24%, а по итогам прошлого года приблизилась к отметке в 31%. Столь значительный рост только подтверждает интерес и востребованность нашей продукции и у иностранного потребителя. Безусловно этому способствует не только оптимальное соотношение цена-качество, но и широкая номенклатура шин для разных сезонных и дорожных условий», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

В 2018 году шинный комплекс KAMA TYRES обновил линейку легковых шин КАМА. Покупателям была представлена новинка – КАМА «365». Модель представляет собой летние шины с температурным диапазоном эксплуатации от –10°С до +55°С. КАМА «365» – оптимальный выбор для эксплуатации при небольших заморозках и в условиях мягких зим.

Кроме того, шинный комплекс KAMA TYRES первым из российских производителей в рамках проекта по импортозамещению представил цельнометаллокордную шину с регулируемым давлением – KAMA PRO NU 404.

Линейка KAMA PRO – это ЦМК шины нового поколения. Модельный ряд включает, преимущественно, шины с посадочным диаметром 22,5 дюйма. За счёт новой конструкции шин и особой рецептуры резиновой смеси эксплуатационный ресурс ЦМК шин KAMA PRO увеличен до 20% по сравнению с моделями предыдущего поколения.

В 2019 году Торговый дом «Кама» планирует вывести на рынок 10 моделей ЦМК шин. В их числе – 7 моделей из линейки KAMA PRO. В категории «легковые шины» появятся 19 новинок. 16 из них – из новой линейки шин для кроссоверов и внедорожников Viatti Bosco H/T.

Торговый дом «Кама» предлагает потребителям легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные шины. Также в ассортименте присутствуют специальные и сельскохозяйственные шины торговых марок КАМА, KAMA PRO, Viatti. Весь ассортимент насчитывает порядка 400 моделей шин.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 08:33

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