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Эксперт Car.ru: Viatti Bosco Nordico «гребут» по снегу очень уверенно

Эксперт одно из крупнейших автомобильных изданий Car.ru в течение трех месяцев тестировал Viatti Bosco Nordico в различных условиях эксплуатации. На время эксперимента на автомобиль Toyota RAV4 были установлены шины этой модели в типоразмере 225/65 R17. Стоит отметить, что шина успешно справилась со всеми испытаниями.

Модель была испытана как на льду и снегу, так и на асфальте и грязи. Viatti Bosco Nordico проверялась на такие показатели как устойчивость, управляемость, тормозные свойства, шум и уровень комфорта, и другие характеристики. По результатам активной эксплуатации, среди прочих преимуществ, автором было отмечено, что шина подстраивается под дорожное покрытие, смягчая все неровности дорожного полотна.
Эксперт Car.ru: Viatti Bosco Nordico «гребут» по снегу очень уверенно

«Благодаря довольно «зубастому» рисунку протектора со специальными углублениями в плечевых шашках по технологии SnowDrive шины Viatti Bosco Nordico «гребут» по снегу очень уверенно. В нескольких дорожных ситуациях, в частности, при заезде в дачный поселок, я уже был готов отправиться за лопатой, но шины четко выполнили свою основную работу. Надрывать спину и руки мне не пришлось», – отметил автоэксперт издания.

Viatti Bosco Nordico V-523 специально сконструированы для внедорожников и кроссоверов. Повышенная эластичность протектора, а также ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.

Бренд Viatti – это надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины обеспечивают комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Бренд включает в себя 9 линеек.

Источник: https://car.ru/news/automobili/41841-zima-v-razgare-shinyi-v-udare-test-viatti-bosco-nordico/



 
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Добавил: Роман Сегодня, 12:46

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