АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Германии у пациента одной из больниц кровь приобрела молочный цвет
EUR 74.09 USD 65.26
Курс валют на 26.02.2019

Профиль KAMA PRO NR 203 оптимизирован для улучшения распределения напряжений в пятне контакта с дорогой

Шинный комплекс KAMA TYRES приступает к выпуску ЦМК шин нового поколения. Оптимизированная модель KAMA PRO NR 203 в типоразмере 315/70R22.5 предназначена для установки на ведущую ось грузовых автомобилей, совершающих перевозки по региональным дорогам.
Профиль KAMA PRO NR 203 оптимизирован для улучшения распределения напряжений в пятне контакта с дорогой

Профиль шины KAMA PRO NR 203, в отличие от предыдущей модели ЦМК шины КАМА для ведущей оси и аналогичных условий эксплуатации, оптимизирован для улучшения распределения напряжений в пятне контакта с дорогой. Такая модификация даёт равномерный износ шины по всей ширине беговой части и увеличивает эксплуатационный срок.

При разработке рисунка протектора новой модели KAMA PRO NR 203 учитывались условия эксплуатации на региональных дорогах. Для уменьшения сопротивления качению был создан более насыщенный центр, для улучшения свойств торможения и разгона в любое время года – разряженная и усиленная плечевая зона. Очищению от камней, лучшему сцеплению с дорогой в дождь и мокрый снег способствует форма шашек и канавок рисунка, которые имеют сложную форму. Протектор шины может быть восстановлен методом холодной или горячей наварок благодаря высококачественному каркасу.

Новые шины KAMA PRO NR 203 имеют маркировку M+S, 3PMSF, индекс скорости – L, глубину протектора – 20,5 мм и индекс нагрузки 154/150 (3750 кг).

«Комплектация транспорта шинами KAMA PRO NR 203 позволит повысит эффективность его использования и уменьшит расходы транспортной компании. Оптимизированная конструкция шины и применяемая новая рецептура резиновой смеси позволят увеличить эксплуатационный ресурс шины до 20% в сравнении с предыдущей моделью ЦМК шин КАМА, что является главной отличительной особенностей всех моделей линейки KAMA PRO», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».

KAMA PRO – это линейка ЦМК шин нового поколения, выпускаемая на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Модельный ряд включает преимущественно шины с посадочным диаметром 22,5 дюйма. KAMA PRO предназначены для комплектации автомобилей, участвующих в региональных и магистральных перевозках.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Роман Сегодня, 09:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал
Агата Муцениеце рассказала о болезни
Певица Нюша рассказала о волнении перед
Глава МИД ЦАР высоко оценила
Ариана Гранде стала самой популярной
Никас Сафронов рассказал об изменах
В России снимут фильм «Брат 3»
Актриса Мария Шукшина поделилась
Лариса Вербицкая повышает свой
В Германии у пациента одной из больниц
Поклонники раскритиковали новый образ
Ученые идентифицировали 100 влияющих на
Известный ученый заявил, что мост
Ученые: Осанка неандертальцев почти
NASA расскажет общественности о своих
Бывшей супругой Сергея Бурунова в
Ученые: Боксеры-левши имеют больше
Специалисты составили список продуктов,
Алексей Чадов показал первую совместную
Microsoft планирует запустить игры на
Оксана Федорова показала умение держать
В Bugatti напомнили историю
Зубная щетка Oral-B Genius X оснащена
Ученые: Жировые клетки в организме
На аукцион выставлен редкий внедорожник
Seat впервые показал электрический
Светлана Ходченкова покорила
Альбина Джанабаева посетила Дом книги в
Специалисты рассказали, как
В Австралии на побережье моря выкинуло
Просмотреть все новости