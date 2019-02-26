Профиль KAMA PRO NR 203 оптимизирован для улучшения распределения напряжений в пятне контакта с дорогой





Профиль шины KAMA PRO NR 203, в отличие от предыдущей модели ЦМК шины КАМА для ведущей оси и аналогичных условий эксплуатации, оптимизирован для улучшения распределения напряжений в пятне контакта с дорогой. Такая модификация даёт равномерный износ шины по всей ширине беговой части и увеличивает эксплуатационный срок.При разработке рисунка протектора новой модели KAMA PRO NR 203 учитывались условия эксплуатации на региональных дорогах. Для уменьшения сопротивления качению был создан более насыщенный центр, для улучшения свойств торможения и разгона в любое время года – разряженная и усиленная плечевая зона. Очищению от камней, лучшему сцеплению с дорогой в дождь и мокрый снег способствует форма шашек и канавок рисунка, которые имеют сложную форму. Протектор шины может быть восстановлен методом холодной или горячей наварок благодаря высококачественному каркасу.Новые шины KAMA PRO NR 203 имеют маркировку M+S, 3PMSF, индекс скорости – L, глубину протектора – 20,5 мм и индекс нагрузки 154/150 (3750 кг).«Комплектация транспорта шинами KAMA PRO NR 203 позволит повысит эффективность его использования и уменьшит расходы транспортной компании. Оптимизированная конструкция шины и применяемая новая рецептура резиновой смеси позволят увеличить эксплуатационный ресурс шины до 20% в сравнении с предыдущей моделью ЦМК шин КАМА, что является главной отличительной особенностей всех моделей линейки KAMA PRO», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».KAMA PRO – это линейка ЦМК шин нового поколения, выпускаемая на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Модельный ряд включает преимущественно шины с посадочным диаметром 22,5 дюйма. KAMA PRO предназначены для комплектации автомобилей, участвующих в региональных и магистральных перевозках.