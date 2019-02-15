Опубликовано фото салона нового автомобиля Land Rover Defender





Известно, что внедорожник будет с автоматической коробкой передач, но не исключено также, что выйдет модель и с механической. Двигатель у Defender будет представлен в двух вариантах топлива – бензиновый и дизельный. Из модернизированных деталей также выделяют гибридную силовую установку.Рама у нового Land Rover будет облегченная с независимой подвеской. Кузов у автомобиля представят в нескольких типах. На данный момент точно известно о пяти- и трехдверном кузове. В процессе разработки, по некоторым сведениям, находится пикап, который, в свою очередь, сможет быть презентован в двух вариантах исполнения.Сообщается, что официальное представление внедорожника назначено на этот год. Продажи будут доступны уже в 2020 году.