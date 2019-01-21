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Тестирование шин Viatti на Volkswagen Multivan продлиться полгода

Стартовал совместный проект ПАО «Татнефть» и ООО «Фольксваген Груп Рус» «За чистое настоящее. За здоровое будущее», в рамках которого пройдут испытания шин Viatti производства KAMA TYRES, нового моторного масла «TANECO Premium Ultra Eco Synth» и дизельного топлива «ТАНЕКО». Тестирование продлится полгода на двух автомобилях Volkswagen Multivan.
Тестирование шин Viatti на Volkswagen Multivan продлиться полгода

Для установки на Volkswagen Multivan были выбраны зимние шины Viatti Bosco Nordico V-523 типоразмера 235/55R17. Данная модель специально разработана для внедорожных машин и кроссоверов – надежные шины, способные выдержать большие нагрузки. Шины отличаются повышенной эластичностью протектора и также его дизайном: ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление как на дорожной поверхности покрытый льдом и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.

Испытуемые автомобили оснащены дизельными двигателями, соответствующими европейским нормам токсичности выхлопов отработанных газов «Евро-6». Основной задачей проекта стало объединить новейшие достижения российской химической отрасли и немецкой автомобильной промышленности, и доказать, что используя современные продукты Компании «Татнефть» и ООО «Фольксваген Груп Рус», автовладелец коммерческого автомобиля сможет не только снизить эксплуатационные расходы, повысить загрузку транспорта, но и, как следствие, увеличить эффективность финансовых вложений.

Тестирование пройдет в различных климатических условиях: на территории Московской области, Северо-Западном и Приволжском регионах России. Каждый из автомобилей пройдет не менее 60 000 км.

«Для нас важное значение имеет большой объем работ, который выполняется именно в ходе дорожных испытаний. Как летние, так и зимние модели Viatti проходят тестирование на специализированных европейских полигонах и проверяются на такие показатели как устойчивость, управляемость, тормозные свойства, шум и уровень комфорта, и другие характеристики. Наша продукция сертифицирована и отвечает всем действующим нормативам. Мы уверены, что модель Viatti Bosco Nordico поможет преодолеть Volkswagen Multivan все испытания», - отметил начальник отдела проектирования шин ООО НТЦ «Кама» Михаил Трофимов.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 20:04

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