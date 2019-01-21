Тестирование шин Viatti на Volkswagen Multivan продлиться полгода





Для установки на Volkswagen Multivan были выбраны зимние шины Viatti Bosco Nordico V-523 типоразмера 235/55R17. Данная модель специально разработана для внедорожных машин и кроссоверов – надежные шины, способные выдержать большие нагрузки. Шины отличаются повышенной эластичностью протектора и также его дизайном: ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление как на дорожной поверхности покрытый льдом и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.Испытуемые автомобили оснащены дизельными двигателями, соответствующими европейским нормам токсичности выхлопов отработанных газов «Евро-6». Основной задачей проекта стало объединить новейшие достижения российской химической отрасли и немецкой автомобильной промышленности, и доказать, что используя современные продукты Компании «Татнефть» и ООО «Фольксваген Груп Рус», автовладелец коммерческого автомобиля сможет не только снизить эксплуатационные расходы, повысить загрузку транспорта, но и, как следствие, увеличить эффективность финансовых вложений.Тестирование пройдет в различных климатических условиях: на территории Московской области, Северо-Западном и Приволжском регионах России. Каждый из автомобилей пройдет не менее 60 000 км.«Для нас важное значение имеет большой объем работ, который выполняется именно в ходе дорожных испытаний. Как летние, так и зимние модели Viatti проходят тестирование на специализированных европейских полигонах и проверяются на такие показатели как устойчивость, управляемость, тормозные свойства, шум и уровень комфорта, и другие характеристики. Наша продукция сертифицирована и отвечает всем действующим нормативам. Мы уверены, что модель Viatti Bosco Nordico поможет преодолеть Volkswagen Multivan все испытания», - отметил начальник отдела проектирования шин ООО НТЦ «Кама» Михаил Трофимов.KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.