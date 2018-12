Бренд Viatti возглавил рейтинг производителей, которые заслужили доверие автовладельцев по версии «КолёсаДом»

Принявшие участие в опросе от издания «КолёсаДом» автовладельцы отметили, что шины бренда Viatti хорошо адаптируются к дорожным условиям, акустически комфортны и надёжны.Для эксплуатации в городских условиях и при движении по автомагистралям предназначены летние легковые Viatti Strada Asimmetrico. Специально усиленные рёбра, расположенные по центру и внешнему краю протектора, обеспечивают устойчивое движение даже при высоких скоростях. Нагрузка на шину распределяется максимально равномерно. Под дорожное покрытие шину адаптирует технология VRF (variable rigidity of the framework). Удары при движении через ямы ощутимо смягчаются, стыки асфальта и прочие неровности дорожного полотна практически не ощущаются.Специально для внедорожников и кроссоверов разработаны летние Viatti Bosco A/T, зимние нешипуемые Viatti Bosco S/T и шипуемые Viatti Bosco Nordico. Модели сочетают в себе комфорт, высокую проходимость и способность выдерживать значительные нагрузки в разных погодных и климатических условиях. При изготовлении линейки для кроссоверов и внедорожников разработчики учли все потребности и нюансы при вождении автомобилей подобной категории.Оптимальный профиль шины в зоне перехода протектора в боковину имеют шины Viatti Bosco S/T. Это способствует точной управляемости при активном маневрировании. Модель обеспечивает уверенную езду по скользкому асфальту и снежному покрытию. Рисунок протектора Viatti Bosco S/T усилен продольными рядами шашек и жёстким центральным ребром. За счёт этого модель подходит для использования тёплой зимой в городах или южных регионах России.Для эксплуатации при низких температурах, в северных регионах России разработаны Viatti Bosco Nordico. Данная модель обеспечивает превосходную проходимость в глубоком снегу и хорошее сцепление с обработанным реагентами льдом на автомагистралях. Частое расположение ламелей по всей ширине протектора отвечает за надёжное сцепление с ледяным или влажным покрытием дороги. Повышенная эластичность шашек улучшает продольное сцепление.Специальный оптимизированный каркас имеет модель Viatti Bosco A/T. Шины равномерно распределяют давление в пятне контакта с дорогой и обеспечивают хорошую управляемость даже при самом активном вождении за счёт смещённых крупных шашек и рёбер, усиленных плечевых шашек.«Вся продукция шинного бренда Viatti сконструирована с учётом эксплуатации в российских условиях – отличается надежностью, прочностью и износоустойчивостью. Шины адаптированы как к различному качеству дорожного полотна, так и переменчивой погоде», — отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».Бренд Viatti на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES выпускает надёжные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества.