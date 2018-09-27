В сети появились фото нового пикапа от Lada

Завод, на котором были замечены пикапы, не рассчитан на производство большого количества машин, как правило, они занимаются созданием новых моделей. В связи с этим, новинки будут отправлены на объект с большими возможностями для освоения новых элементов и налаживания массового выпуска пикапов в обозримом будущем. Снимки показывают перемены во внешнем виде, в частности сменилась радиаторная решетка, капот, а также передние крылья. Фары также подверглись определенным изменениям, в связи с чем, вид машины кардинально отличается от обычной Granta.Источники утверждают, что салон автомобиля также подвергнется переработке. Точнее, будет затронута электроника, добавятся новые панели, материалы в интерьере станут более дорогими. Сидения также сменятся, заменив собой привычные от Granta.