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В сети появились фото нового пикапа от Lada

Пикап производства Lada удалось сфотографировать на заводе. На фото видны изменения, которые были внедрены в модель Granta и вскоре возможен старт серийного производства новых авто.

В сети появились фото нового пикапа от Lada


Завод, на котором были замечены пикапы, не рассчитан на производство большого количества машин, как правило, они занимаются созданием новых моделей. В связи с этим, новинки будут отправлены на объект с большими возможностями для освоения новых элементов и налаживания массового выпуска пикапов в обозримом будущем. Снимки показывают перемены во внешнем виде, в частности сменилась радиаторная решетка, капот, а также передние крылья. Фары также подверглись определенным изменениям, в связи с чем, вид машины кардинально отличается от обычной Granta.

Источники утверждают, что салон автомобиля также подвергнется переработке. Точнее, будет затронута электроника, добавятся новые панели, материалы в интерьере станут более дорогими. Сидения также сменятся, заменив собой привычные от Granta.


 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:25

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