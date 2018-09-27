В сети появились фото нового пикапа от Lada
Пикап производства Lada удалось сфотографировать на заводе. На фото видны изменения, которые были внедрены в модель Granta и вскоре возможен старт серийного производства новых авто.
Завод, на котором были замечены пикапы, не рассчитан на производство большого количества машин, как правило, они занимаются созданием новых моделей. В связи с этим, новинки будут отправлены на объект с большими возможностями для освоения новых элементов и налаживания массового выпуска пикапов в обозримом будущем. Снимки показывают перемены во внешнем виде, в частности сменилась радиаторная решетка, капот, а также передние крылья. Фары также подверглись определенным изменениям, в связи с чем, вид машины кардинально отличается от обычной Granta.
Источники утверждают, что салон автомобиля также подвергнется переработке. Точнее, будет затронута электроника, добавятся новые панели, материалы в интерьере станут более дорогими. Сидения также сменятся, заменив собой привычные от Granta.
Завод, на котором были замечены пикапы, не рассчитан на производство большого количества машин, как правило, они занимаются созданием новых моделей. В связи с этим, новинки будут отправлены на объект с большими возможностями для освоения новых элементов и налаживания массового выпуска пикапов в обозримом будущем. Снимки показывают перемены во внешнем виде, в частности сменилась радиаторная решетка, капот, а также передние крылья. Фары также подверглись определенным изменениям, в связи с чем, вид машины кардинально отличается от обычной Granta.
Источники утверждают, что салон автомобиля также подвергнется переработке. Точнее, будет затронута электроника, добавятся новые панели, материалы в интерьере станут более дорогими. Сидения также сменятся, заменив собой привычные от Granta.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:25