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Внедорожник Jeep Wrangler выйдет с новым мотором

В Jeep Wrangler двигатель объёмом 2,0 заменят на 3,0 литра. 163 «лошадиные силы» обойдут вперёд 264 «лошадки».

Внедорожник Jeep Wrangler выйдет с новым мотором


США планируют выпустить новое поколение внедорожника Jeep Wrangler с усовершенствованным двигателем, такую информацию нашли дилеры на просторах интернета. Новый дизельный двигатель с 8-ступенчатой коробкой передач будет иметь крутящий момент в 599 Нм взамен прежних 400 Нм. Обновлённая версия внедорожника Jeep Wrangler предлагается в трёх вариантах: Unlimited Sport, Sahara и Rubicon.

В России внедорожник Jeep Wrangler продаётся только с 2,0-литровым мотором. Минимальная цена такой машины 3,4 миллиона руб. Пока точно неизвестно время выпуска модели внедорожника Jeep Wrangler с новым мотором объёмом 3,0 литра.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:38

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