Внедорожник Jeep Wrangler выйдет с новым мотором

США планируют выпустить новое поколение внедорожника Jeep Wrangler с усовершенствованным двигателем, такую информацию нашли дилеры на просторах интернета. Новый дизельный двигатель с 8-ступенчатой коробкой передач будет иметь крутящий момент в 599 Нм взамен прежних 400 Нм. Обновлённая версия внедорожника Jeep Wrangler предлагается в трёх вариантах: Unlimited Sport, Sahara и Rubicon.В России внедорожник Jeep Wrangler продаётся только с 2,0-литровым мотором. Минимальная цена такой машины 3,4 миллиона руб. Пока точно неизвестно время выпуска модели внедорожника Jeep Wrangler с новым мотором объёмом 3,0 литра.