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Патрушев о реализации нацпроектов: «Выявленные нарушения связаны с коррупцией»

Николай Патрушев рассказал о проверке реализации нацпроектов. Секретарь Совбеза признался, что большинство выявленных нарушений имеют коррупционную составляющую.

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20.05, 08:40
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ПОЛИТИКА
Политолог Михаил Погребинский рассказал об изменениях в отношениях между Россией и Украиной за год президентства Зеленского
Прошел год как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Политолог Михаил Погребинский рассказал о том, смог ли он за это время выполнить свои предвыборные обещания и изменились ли отношения между Россией и Украиной.
20.05, 15:00 Власти Чехии отказались передать России памятник маршалу Коневу
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20.05, 08:32 Польский генерал Скшипчак назвал "фекалиями" военную технику в стране после сравнения с Россией
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Герцоги Кембриджские не поздравили принца Гарри и Меган Маркл с годовщиной свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл 19 мая отпраздновали вторую годовщину со дня свадьбы. Супруги получили массу поздравлений, но герцоги Кембриджские по какой-то причине «забыли» о праздничной дате членов королевской семьи.
20.05, 17:19 Федеральный суд США разрешил разрезать обломки "Титаника" ради телеграфа Маркони
20.05, 14:35 Посол РФ Александр Мацегора рассказал, что из-за своевременно принятых мер в Северной Корее нет COVID-19
20.05, 13:03 В Таиланде ввели запрет на киносъемку любовных сцен и драк
20.05, 11:19 В США из-за коронавируса люди перестали пользоваться общественными туалетами
20.05, 10:00 В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса человеку от норки
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В США разбился очередной истребитель F-35
Как сообщают в пресс-службе ВВС США, на территории страны разбился очередной истребитель F-35. Самолет-"невидимка" потерпел крушение в штате Флорида.
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20.05, 11:28 В Южно-Сахалинске группа неизвестных совершила нападение на сотрудника мэрии
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Экс-мужья Климовой Игорь Петренко и Гела Месхи встретились на съемках сериала «Черная кошка»
Телеканал «Россия» с 25 мая начинает трансляцию сериала «Черная кошка», основанного на реальных событиях. В данном проекте участвуют экс-мужья Екатерины Климовой Гела Месхи и Игорь Петренко.
20.05, 20:30 "Очень ревнивая": Николай Цискаридзе впервые рассекретил свою "даму сердца"
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Камера МКС зафиксировала «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
В понедельник 18 мая одна из камер МКС зафиксировала пока не нашедшее объяснения событие. От Земли отдалялось огромное количество ярко-белых точек разного размера и уфологи предположили, что это могла быть «массовая эвакуация НЛО» с Голубой планеты.
20.05, 20:16 Российские ученые изобрели технологию для продления эксплуатации деталей самолетов и автомобилей
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20.05, 18:55 Ученые сообщили о снижении на 17% выбросов углекислого газа в атмосферу из-за карантинных мер
20.05, 18:19 Медики: Постоянная сухости во рту может быть признаком сахарного диабета или проблем с почками
20.05, 18:07 Ученые: Нагретый на солнце автомобиль является "камерой смерти для коронавирусной инфекции"
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Борис Моисеев около года не появлялся на публике, а о самочувствии артиста время от времени публику информирует его друг и менеджер Сергей Горох. Недавно о состоянии известного исполнителя высказался музыкальный критик Сергей Соседов, отметивший, что певец слабый, но старается держаться.
20.05, 21:00 Юморист Юрий Стоянов рассказал об истории создания юмористического шоу "Городок" вместе с Ильёй Олейниковым
20.05, 20:51 «Хороша!»: Галкин был восхищен шагающей «походкой от бедра» Пугачёвой во время прогулки по двору
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