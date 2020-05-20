Прошел год как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Политолог Михаил Погребинский рассказал о том, смог ли он за это время выполнить свои предвыборные обещания и изменились ли отношения между Россией и Украиной.
Принц Гарри и Меган Маркл 19 мая отпраздновали вторую годовщину со дня свадьбы. Супруги получили массу поздравлений, но герцоги Кембриджские по какой-то причине «забыли» о праздничной дате членов королевской семьи.
В понедельник 18 мая одна из камер МКС зафиксировала пока не нашедшее объяснения событие. От Земли отдалялось огромное количество ярко-белых точек разного размера и уфологи предположили, что это могла быть «массовая эвакуация НЛО» с Голубой планеты.
Борис Моисеев около года не появлялся на публике, а о самочувствии артиста время от времени публику информирует его друг и менеджер Сергей Горох. Недавно о состоянии известного исполнителя высказался музыкальный критик Сергей Соседов, отметивший, что певец слабый, но старается держаться.