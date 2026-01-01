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Обновлённая версия кроссовера Kia Sportage, предназначенная для европейского рынка, получила ряд визуальных и технологических доработок, что знаменует собой так называемое обновление среднего цикла. Это первый раз, когда европейская спецификация была представлена публике, после того как мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году.



Туроператоры поделились информацией о системе "все включено" в отелях ОАЭ, предоставив некоторые особенности этой услуги. Подробно об этом рассказали специалисты АТОР.

«Известиям» предоставили данные о самых востребованных и необычных путешествиях для россиян в 2023 году. Топ-3 наиболее популярных направлений включает Камерун, Кению и Гайяну, которые привлекают внимание туристов своими уникальными возможностями для приключений и экскурсий.

В Москве началась регистрация участников первого всероссийского конкурса «Учитель будущего». Состязаться в нем будут команды в составе трех учителей из одной школы.



Уже сегодня, 13 сентября в ДК ВДНХ пройдет церемония подведения итогов Открытого международного конкурса «Цветочный джем». Он проводился при участии профессионалов из 11 государств, а его призовой фонд с подачи спонсоров составил 4800000 рублей. Награды будут вручены в пяти номинациях. Об этом пишет портал «Московские сезоны».



Известный артист Александр Панайотов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг могилы Юлии Началовой. Близкий друг скончавшейся певицы отверг любую «мистику» на месте упокоения певицы и отметил, что это откровенная истерия.

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Группа исследователей из Франции и Австралии определила неврологический механизм, лежащий в основе агрессии пчел в ответ на угрозы. В своей статье, опубликованной в «Трудах Королевского общества B», группа ученых описывает свое исследование медоносных пчел.

Геологическая служба США за прошедшие 6 недель зафиксировала порядка 1,4 тыс. миниатюрных землетрясений на территории Йеллоустонского национального парка, который представляет собой потухший супервулкан.

На литературном фестивале в Хей-он-Уай в Уэльсе Сэм Мендес заявил журналистам об окончании его работы над "бондианой".