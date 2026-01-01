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АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кибербезопасность столкнулась с новыми цифровыми угрозами на фоне роста кибератак и ИИ
Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций в РФ начали снижаться на фоне снижения ключевой ставки

Доходности облигаций в России после пиковых значений начали снижаться на фоне ожиданий смягчения политики ЦБ. ОФЗ постепенно дешевеют в доходности,
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций в РФ начали снижаться на фоне снижения ключевой ставки
13.04, 08:20
Эксперты оценили риск повторения аварии на Чернобыле в современном мире
29.03, 09:19
Эксперт Мягкова объяснила продление ограничений на снятие валюты
07.03, 09:14
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Представлен обновленный Kia Sportage для Европы
В АТОР объяснили особенности отелей «все включено» в ОАЭ
Названы популярные у российских туристов необычные направления
Всероссийский конкурс «Учитель будущего» стартовал в столице
13 сентября подведут итоги Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»
Александр Панайотов отверг любую «мистику» на могиле Юлии Началовой
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Ученые обнаружили гормон агрессии у медоносных пчел
За последние 6 недель в Йеллоустоуне прошло 1, 4 тыс. мини-землетрясений
Сэм Мендес отказался от работы над продолжением фильмов о Джеймсе Бонде
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ЭКОНОМИКА
Влияние урбанизации на качество жизни

Урбанизация — один из ключевых процессов XXI века, который определяет развитие современных государств. Рост городов сопровождается не только
Влияние урбанизации на качество жизни
27.04, 19:09
Китай, Турция и ОАЭ перестроили маршруты поставок техники в новую логистику
11.04, 21:06
Валютные колебания усилили неопределенность в экономике и изменили поведение бизнеса и потребителей
10.04, 11:41
Изменение ключевой ставки повлияло на реальные доходы населения
04.04, 17:55
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В МИРЕ
NHIS выявила частое назначение антибиотиков при неосложнённом гриппе в Южной Корее
Национальная служба медицинского страхования Южной Кореи (NHIS) обратила внимание на широкую практику назначения антибиотиков пациентам с обычным,
Власти Северного Брабанта начали борьбу с американской лягушкой-быком в Де Плато
Власти провинции Северный Брабант в Нидерландах начали меры по контролю инвазивного вида — американской лягушки-быка, обнаруженной в природном
NHIS выявила частое назначение антибиотиков при неосложнённом гриппе в Южной Корее
14.06, 18:31
Власти Северного Брабанта начали борьбу с американской лягушкой-быком в Де Плато
01.06, 17:51
Nature Climate Change показалa уязвимость системы GOOS из-за потери данных океана
26.05, 18:45
В Израиле арестовали сотрудников отеля за убийство собаки на Лаг Ба'омер в Неве Хариф
11.05, 09:04
Си Цзиньпин потребовал расследовать взрыв на фабрике фейерверков в Хунани
05.05, 08:41
Суд в Израиле добился развода женщины из США через арест активов мужа
04.05, 10:13
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ОБЩЕСТВО
Центральный университет стал соорганизатором Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

В этом году Центральный университет стал соорганизатором Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (ИИ) для школьников 8–11 классов и
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Центральный университет стал соорганизатором Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
08.07, 11:04
Брянские школы: масштабная модернизация для нового учебного года
18.06, 03:00
Праздник для любителей собак: «Ушастые старты» в Красноярске
18.06, 02:45
В Тверской области борщевик Сосновского под контролем
18.06, 01:39
ПРОИСШЕСТВИЯ
Трагическая гибель трехлетнего мальчика в Испании во время семейного отдыха
В Испании во время отдыха погиб трехлетний британец, упав в бассейн. Начато расследование инцидента.
Суд над молодым человеком за попытку расправы над родственниками
В Ленинградской области начнётся суд над 17-летним юношей, который пытался расправиться с пожилыми родственниками. Он признал вину и находится под
Трагическая гибель трехлетнего мальчика в Испании во время семейного отдыха
18.06, 02:30
Суд над молодым человеком за попытку расправы над родственниками
18.06, 01:26
Мошенничество с автомобилями: раскрыта схема обогащения
18.06, 00:56
Крупный пожар на мусорном полигоне Омской области
02.05, 21:18
Обвиняемой в отравлении дочери американке не грозит смертная казнь
02.03, 22:55
Во Флориде мать обвиняется в убийстве шестилетней дочери
27.02, 17:18
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СПОРТ
Спортивный праздник «Ты готов?»: юные спортсмены сдают нормы ГТО в Ленобласти

В Свердловском поселении Ленинградской области прошел праздник «Ты готов?», где дети сдавали нормы ГТО, демонстрируя спортивные достижения и активное
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КУЛЬТУРА
«Дет Арт» из Каменоломни занял второе место на фестивале «Солнце над Кубанью»
Юные участники из Октябрьского района Ростовской области вошли в число лауреатов фестиваля, прошедшего в Краснодаре.
Скончался Вольфганг Хайхель, основатель группы Dschinghis Khan и автор хита «Moskau»
Стали известны печальные новости о том, что Вольфганг Хайхель, один из основателей легендарной немецкой диско-группы Dschinghis Khan, ушел из жизни.
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ТЕХНОЛОГИИ
Программа «Горизонты атома» в детском лагере
В детском оздоровительном лагере при школе № 220 прошла познавательная программа «Горизонты атома», где юные зареченцы узнали о вкладе местных
Соглашение между ЮГУ и InfoWatch на IT-Форуме
На XVII Международном IT-Форуме подписано соглашение между Югорским государственным университетом и компанией InfoWatch, направленное на подготовку
НАУКА
Не „вечный двигатель“, а новая физика: как наноструктуры преобразуют потоки излучений в электричество

Мир переживает такой этап, когда положение государства на международной арене всё больше определяется его технологическим прогрессом, а не только
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АВТО
Volga, Esteo и Атом анонсировали выход новых моделей летом 2026 года

Летом 2026 года российский авторынок пополнится сразу несколькими новыми моделями. Производители готовят к запуску как отечественные автомобили, так
Volga, Esteo и Атом анонсировали выход новых моделей летом 2026 года
20.05, 19:25
Porsche сохраняет бензиновые и гибридные версии Cayenne до 2030 года
02.04, 15:47
В Перми выставили на продажу редкий ВАЗ-2113 с минимальным пробегом
14.03, 16:40
Как водителю самому обнаружить и устранить утечку вакуума в двигателе
02.03, 22:58
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ШОУ БИЗНЕС
Актёры сериала «Месть» вновь встретились спустя 11 лет после финала проекта
Исполнители ролей в популярном телесериале «Месть» устроили неформальную встречу спустя более десяти лет после завершения проекта. Фотография с
Актера «Назад в будущее» Криспина Гловера обвиняют в нападении и мошенничестве
Американский актер Криспин Гловер оказался в центре громкого судебного разбирательства: его бывшая девушка подала на него иск, обвиняя в избиении,
Актёры сериала «Месть» вновь встретились спустя 11 лет после финала проекта
06.03, 12:08
Актера «Назад в будущее» Криспина Гловера обвиняют в нападении и мошенничестве
26.02, 11:13
Земфира приостановила карьеру до мая 2026 года
23.02, 19:08
Вера Вонг поразила публику новым образом на BAFTA-2026
23.02, 11:02
Российские звезды, которые разделись для мужских журналов
12.02, 17:42
Мария Погребняк поделилась диагнозом: у нее долевая пневмония
04.02, 16:33
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