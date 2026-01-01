ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновлённая версия кроссовера Kia Sportage, предназначенная для европейского рынка, получила ряд визуальных и технологических доработок, что знаменует собой так называемое обновление среднего цикла. Это первый раз, когда европейская спецификация была представлена публике, после того как мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году.
Туроператоры поделились информацией о системе "все включено" в отелях ОАЭ, предоставив некоторые особенности этой услуги. Подробно об этом рассказали специалисты АТОР.
«Известиям» предоставили данные о самых востребованных и необычных путешествиях для россиян в 2023 году. Топ-3 наиболее популярных направлений включает Камерун, Кению и Гайяну, которые привлекают внимание туристов своими уникальными возможностями для приключений и экскурсий.
В Москве началась регистрация участников первого всероссийского конкурса «Учитель будущего». Состязаться в нем будут команды в составе трех учителей из одной школы.
Уже сегодня, 13 сентября в ДК ВДНХ пройдет церемония подведения итогов Открытого международного конкурса «Цветочный джем». Он проводился при участии профессионалов из 11 государств, а его призовой фонд с подачи спонсоров составил 4800000 рублей. Награды будут вручены в пяти номинациях. Об этом пишет портал «Московские сезоны».
Известный артист Александр Панайотов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг могилы Юлии Началовой. Близкий друг скончавшейся певицы отверг любую «мистику» на месте упокоения певицы и отметил, что это откровенная истерия.
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Группа исследователей из Франции и Австралии определила неврологический механизм, лежащий в основе агрессии пчел в ответ на угрозы. В своей статье, опубликованной в «Трудах Королевского общества B», группа ученых описывает свое исследование медоносных пчел.
Геологическая служба США за прошедшие 6 недель зафиксировала порядка 1,4 тыс. миниатюрных землетрясений на территории Йеллоустонского национального парка, который представляет собой потухший супервулкан.
На литературном фестивале в Хей-он-Уай в Уэльсе Сэм Мендес заявил журналистам об окончании его работы над "бондианой".
В МИРЕ
Национальная служба медицинского страхования Южной Кореи (NHIS) обратила внимание на широкую практику назначения антибиотиков пациентам с обычным, неосложнённым гриппом, несмотря на то, что такие препараты неэффективны против вирусных инфекций. Ведомство рассматривает возможность пересмотра правил возмещения расходов на подобное лечение.
Власти провинции Северный Брабант в Нидерландах начали меры по контролю инвазивного вида — американской лягушки-быка, обнаруженной в природном заповеднике Де Плато рядом с Валкенсвардом. Земноводное не характерно для фауны страны и уже рассматривается как угроза для местных экосистем.
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Испании во время отдыха погиб трехлетний британец, упав в бассейн. Начато расследование инцидента.
В Ленинградской области начнётся суд над 17-летним юношей, который пытался расправиться с пожилыми родственниками. Он признал вину и находится под стражей. Инцидент связан с личной неприязнью.
КУЛЬТУРА
Юные участники из Октябрьского района Ростовской области вошли в число лауреатов фестиваля, прошедшего в Краснодаре.
Стали известны печальные новости о том, что Вольфганг Хайхель, один из основателей легендарной немецкой диско-группы Dschinghis Khan, ушел из жизни. Об этом сообщили его представители через социальные сети, указав, что артист скончался еще 20 января. Исполнителю было 75 лет. Причина его смерти не раскрыта, однако знакомые Хайхеля отметили, что это стало для всех неожиданностью. В последние годы певец проявлял стойкость в борьбе с заболеваниями, и внезапность его ухода стала шоком для семьи, друзей и коллег.
ТЕХНОЛОГИИ
В детском оздоровительном лагере при школе № 220 прошла познавательная программа «Горизонты атома», где юные зареченцы узнали о вкладе местных жителей в российскую атомную отрасль и познакомились с выдающимися личностями.
На XVII Международном IT-Форуме подписано соглашение между Югорским государственным университетом и компанией InfoWatch, направленное на подготовку специалистов в области информационной безопасности и развитие образовательных проектов.
ШОУ БИЗНЕС
Исполнители ролей в популярном телесериале «Месть» устроили неформальную встречу спустя более десяти лет после завершения проекта. Фотография с актёрами появилась в социальных сетях актрисы Эшли Мадекве.
Американский актер Криспин Гловер оказался в центре громкого судебного разбирательства: его бывшая девушка подала на него иск, обвиняя в избиении, мошенничестве и умышленном причинении эмоционального стресса. В ответ Гловер называет обвинения «бессмысленными» и утверждает, что сам стал жертвой «непровоцированного нападения» со стороны своей бывшей партнерши.